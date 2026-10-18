Canadá confirma muertos y heridos en una base militar

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OTTAWA, Canadá.- Las autoridades canadienses investigan un incidente registrado en la base militar de Wainwright, en Alberta, que provocó un gran incendio y desbordó los servicios sanitarios locales el sábado.

Aunque el Gobierno confirmó muertos y heridos, aún no ha divulgado un balance oficial de víctimas ni ha esclarecido las causas de lo ocurrido.

En una rueda de prensa, el ministro de Defensa, David McGuinty, confirmó que varias personas murieron y otras resultaron heridas. «Tendremos más información en las próximas horas y días», señaló.

Citando fuentes militares anónimas, la cadena canadiense Global News informó que al menos siete personas murieron y decenas resultaron heridas cuando una tubería o un pozo de gas fue alcanzado durante un ejercicio de entrenamiento con fuego real. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, informó en la red social X sobre un «grave incidente» que provocó un gran incendio en la base y expresó su solidaridad con las personas afectadas.

INCENDIO Y HOSPITALES DESBORDADOS

El incendio se declaró el sábado alrededor de las 16:00 horas locales (22:00 GMT) en la base de Wainwright, una de las instalaciones de entrenamiento militar con mayor actividad del país, situada a 210 kilómetros al este de Edmonton.

Los centros sanitarios de Wainwright quedaron «completamente desbordados» por el número de pacientes que necesitaban atención, declaró a la cadena pública CBC Warren Thirsk, médico del servicio de urgencias del Hospital Royal Alexandra, en Edmonton.

Ese hospital, situado a unos 200 kilómetros al noroeste de la base, activó un código naranja, un protocolo de respuesta a emergencias con un elevado número de víctimas.

«Son más pacientes de los que cualquiera de nosotros quisiera contar en este momento. Es un desastre. Es una catástrofe que ocurre una vez cada 15 a 25 años», afirmó Thirsk.

FUEGO CONTENIDO Y CIERRE DE CENTRO DE VOTACIÓN

En un primer comunicado publicado en Facebook, el Distrito Municipal de Wainwright informó que el incendio originado cerca de la base militar se propagó rápidamente por los fuertes vientos y alcanzó su territorio. La región registró ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora.

Las autoridades señalaron que los equipos de emergencia trabajaban para proteger a la población, las propiedades y las infraestructuras esenciales. Más tarde, el distrito informó que el fuego estaba «contenido por el momento», aunque los bomberos seguirían vigilando la zona.

El alcalde de la ciudad de Wainwright, de unos 6.600 habitantes, Bruce Pugh, afirmó que era un «día difícil» para su comunidad. «Tenemos vecinos que son miembros de las Fuerzas Armadas Canadienses o que lo fueron», declaró a CBC.

Carney aseguró que su Gobierno trabajaba estrechamente con las autoridades provinciales y locales y que mantenía contacto con la primera ministra de Alberta, Danielle Smith.

El incendio también obligó a cerrar el centro de votación anticipada de Wainwright para el referéndum provincial del lunes 19 de octubre, que incluye una pregunta sobre iniciar el proceso legal para celebrar una futura votación vinculante acerca de la separación de Alberta de Canadá.