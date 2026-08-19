Designa un nuevo inspector general de la Policía

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader designó al general Martín Miguel Tapia Sánchez, P. N., como nuevo inspector general de la Policía Nacional, mediante el Decreto núm. 574-26, emitido el 18 de agosto de 2026.

La disposición fue remitida al Ministerio de Interior y Policía y a la Dirección General de la Policía Nacional para su conocimiento y ejecución.

Tapia Sánchez cuenta con experiencia en funciones de dirección dentro de la institución y anteriormente estuvo al frente de la Dirección de la Policía Escolar, posición que ocupó hasta marzo de 2025.

Su designación se produce tras los recientes cambios dispuestos por el Poder Ejecutivo en la cúpula policial. El mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García fue designado director general de la Policía Nacional en sustitución del mayor general retirado Andrés Modesto Cruz Cruz.

Con este movimiento, el Ejecutivo completa otro cambio en la estructura de mando de la institución del orden, en momentos en que continúa el proceso de transformación y reforma de la Policía Nacional.

La Inspectoría General tiene entre sus funciones la supervisión interna de la institución y el seguimiento al cumplimiento de las normas, procedimientos y disposiciones que rigen el cuerpo policial.

of-am