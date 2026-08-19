Migración detiene 997 ilegales en distintas zonas dominicanas

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que este martes 18 de agosto fueron detenidos 997 extranjeros en condición migratoria irregular durante operativos realizados en 20 provincias del país.

Del total, 736 fueron interdictados directamente por agentes de Migración, equivalente al 73.8 %, mientras que otros 261 fueron entregados por organismos de seguridad y defensa del Estado.

El Ejército entregó 191 personas, la Policía Nacional 63 y la Armada Dominicana siete. Estos últimos eran ciudadanos haitianos indocumentados sorprendidos en labores de pesca ilegal a bordo de tres embarcaciones, quienes permanecieron bajo custodia en el puerto de Cabo Rojo, Pedernales, antes de ser entregados a las autoridades migratorias.

Santo Domingo concentró el mayor número de detenciones, con 122, en operativos realizados en Cristo Rey, Los Mina, Manoguayabo, Bayona y Los Guarícanos. Le siguieron Pedernales, con 75; María Trinidad Sánchez, 61; La Altagracia, 51; e Independencia y Dajabón, con 50 cada una.

También se reportaron detenciones en Monseñor Nouel (49), Santiago (45), Montecristi (37), Valverde y Samaná (28 cada una), Espaillat (28), Puerto Plata (24), Santiago Rodríguez (18), Azua (16), Elías Piña (15), El Seibo (14), San Cristóbal (9), La Romana (10) y Barahona (6).

En los puntos de control migratorio fronterizos se realizaron 853 procedimientos de deportación: 346 por Elías Piña, 296 por Dajabón, 116 por Jimaní y 95 por Pedernales.

La DGM afirmó que estos operativos forman parte de las acciones destinadas a fortalecer el ordenamiento migratorio y la seguridad ciudadana, mediante la supervisión y regulación del flujo de extranjeros en territorio dominicano.

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