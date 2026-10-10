Premian a cuatro artistas en el 29 Concurso E. León Jimenes

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Cuatro artistas fueron seleccionados para recibir residencias internacionales como parte de la premiación del 29 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, celebrado por la Fundación Eduardo León Jimenes y el Centro León, en la fachada de La Aurora, en Santiago.

Los reconocimientos permitirán a los ganadores desarrollar proyectos de investigación y producción artística, establecer vínculos con profesionales del sector y ampliar su proyección en los circuitos internacionales del arte contemporáneo.

Los galardones fueron otorgados a Kachelle Knowles, Julianny Ariza Vólquez, Julia Aurora Guzmán y Nazario, cuyas obras fueron seleccionadas para acceder a programas de residencia en Colombia, Brasil, Bélgica y Reino Unido.

LOS ARTISTAS PREMIADOS

Kachelle Knowles obtuvo la Residencia Centro León en Plataforma Caníbal, en Barranquilla, Colombia, por su obra La última vez que fui al carnaval.

Julianny Ariza Vólquez ganó la Residencia Fundación Eduardo León Jimenes en Capacete, en Río de Janeiro, Brasil, por la propuesta Danzamos con salitre y piedras pulverizadas II.

Por su parte, Julia Aurora Guzmán recibió la Residencia BHD en Walter & Nicole Leblanc Foundation, en Bruselas, Bélgica, por su obra Horizonte Origen.

En tanto, Nazario fue seleccionado para la Residencia María Rosa León en Delfina Foundation, en Londres, Reino Unido, por la obra Serie Artefacto 1892, con el auspicio de la familia Aguayo Saladín.

De acuerdo con los organizadores, estas residencias brindarán a los artistas oportunidades para fortalecer sus procesos creativos, intercambiar experiencias y establecer conexiones con espacios relevantes del arte contemporáneo internacional. Asimismo, las obras premiadas pasarán a formar parte de la Colección Eduardo León Jimenes de Artes Visuales.

APUESTA POR EL FUTURO DEL ARTE

La ceremonia fue conducida por Sara Hermann Morera, curadora en jefe del Centro León, y contó con la participación de representantes de las instituciones organizadoras, autoridades y miembros de la familia León Asensio.

El presídium estuvo encabezado por la doctora María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León; Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago; Gamal Michelén, viceministro de Patrimonio Cultural; José Javier Decamps, vicepresidente de Banca Empresarial y Corporativa del Banco BHD; María Luisa Asilis, directora ejecutiva del Centro León, y Luis Graham Castillo, en representación del comité curatorial.

También participaron representantes de las ramas de la familia León Asensio, entre ellos Alfonso Aguayo León, Silvia Corrie León, Fernando Arturo León Herbert, Stella León Nouel, Guillermo León Herbert y María Elena Aguayo, directora de la Fundación Eduardo León Jimenes, en representación de la rama familiar Brugal León.

Durante su intervención, María Amalia León destacó que el reconocimiento trasciende la premiación y busca acompañar a los creadores en su desarrollo profesional.

«Esta noche reconocemos cuatro proyectos, pero apostamos también por el futuro de quienes los crearon. El premio no termina aquí. Se prolonga en el tiempo, acompaña al artista dándole una plataforma de proyección hacia otros espacios de creación y circulación, y confía en que esas experiencias puedan regresar convertidas en nuevas posibilidades, en una suerte de espiral ascendente», expresó.

UNA MUESTRA DEL ARTE DOMINICANO Y CARIBEÑO

La exposición del concurso reunió las propuestas de 19 artistas dominicanos y caribeños: América Olivo, Digno Roa, Eliazar Ortiz Roa, Elisa Bergel Melo, Freddy Guerrero, George Heinsen, Isabella Hiraldo, Julia Aurora Guzmán, Julianny Ariza Vólquez, Kachelle Knowles, Karmadavis, Laura Kingsley, Maksaens Denis, Nazario, Noa Batlle, Reginald Senatus —Redji—, Soraya Abu Naba’a, Thaís Espaillat Ureña y Yermine Richardson.

Según la información suministrada por los organizadores, la muestra permaneció abierta al público hasta el domingo 11 de octubre.

62 AÑOS IMPULSANDO LAS ARTES VISUALES

Creado por los hermanos León Asensio, el Concurso de Arte Eduardo León Jimenes cuenta con una trayectoria de 62 años promoviendo las artes visuales, estimulando la creatividad y contribuyendo a la difusión de los valores culturales dominicanos.

El certamen se ha consolidado como una iniciativa de larga permanencia en América Latina y un espacio de intercambio para artistas y otros integrantes del circuito artístico. Su propósito es fomentar la creación, fortalecer la identidad cultural y generar oportunidades para el desarrollo de nuevas propuestas artísticas.