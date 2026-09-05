PRD cierra reorganización y se enfoca en crecimiento al 2028

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SANTO DOMINGO.– El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) avanza hacia el cierre de su proceso de reorganización y fortalecimiento interno, tras confirmar la presencia de sus estructuras en todo el territorio nacional, y prepara una nueva etapa enfocada en el crecimiento de cara a las elecciones de 2028.

La Dirección Nacional del partido desarrolló encuentros con dirigentes de la región Sur, el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y la región Este, con el propósito de evaluar los avances organizativos y establecer las prioridades políticas y electorales para los próximos dos años.

REORGANIZACIÓN Y CRECIMIENTO

Las jornadas fueron encabezadas por el presidente del PRD, Miguel Vargas, junto a miembros de la Dirección Nacional. Durante las reuniones se pasó revista al trabajo realizado en provincias, municipios y distritos municipales, así como a las condiciones para ampliar la presencia y capacidad electoral de la organización.

“Estamos cerrando una etapa de reorganización y fortalecimiento, porque la estructura del partido tiene presencia en todo el territorio nacional”, afirmó Vargas, quien señaló que todavía quedan algunas demarcaciones por confirmar y completar la entrega del padrón de dirigentes a la Junta Central Electoral (JCE).

ESTRUCTURAS TERRITORIALES

En el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, el PRD informó que el proceso de reestructuración fue completado. En la región Este está prácticamente concluido, mientras que en el Sur permanecen pendientes algunos distritos municipales de Azua.

La próxima semana concluirán los encuentros con presidentes provinciales y municipales y secretarios generales provinciales. También está pendiente la reunión con dirigentes de la región Norte o Cibao.

RUMBO A LAS ELECCIONES

Vargas reiteró que el PRD debe mantenerse activo y preparado para 2028, fortaleciendo su organización y construyendo una oposición con posibilidades reales de triunfo.

En ese contexto, planteó impulsar una alianza efectiva entre las fuerzas opositoras, basada en la selección de candidaturas con mayores posibilidades de victoria y no únicamente en la distribución de posiciones.

La dirección partidaria también llamó a sus dirigentes a fortalecer el vínculo con las comunidades, identificar nuevos liderazgos y ampliar la capacidad electoral del PRD en cada demarcación.

an/am