Portmore United elimina Cibao FC Copa del Caribe de Concacaf

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El Portmore United FC derrotó 2-1 al Cibao FC y dejó al conjunto dominicano fuera de la Copa del Caribe de Concacaf 2026, en un partido disputado la noche del jueves en el estadio del Cibao FC, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

El delantero Cory Burke fue la figura del conjunto jamaiquino al marcar los dos goles de su equipo, mientras que el capitán Jean Carlos López descontó por los locales en el minuto 90, mediante un lanzamiento de penal.

BURKE CASTIGA AL CONJUNTO DOMINICANO

Cibao FC tuvo dificultades para superar el bloque defensivo del Portmore United y durante buena parte del encuentro no encontró espacios para generar peligro frente a la portería visitante.

Portmore aprovechó una de sus oportunidades en el minuto 31, cuando Burke apareció en el área y conectó de cabeza tras un desajuste defensivo del conjunto dominicano para colocar el 1-0.

Con esa ventaja, los jamaiquinos se fueron al descanso y obligaron al Cibao a adelantar sus líneas durante la segunda mitad en busca del empate.

Sin embargo, en el minuto 69 Burke volvió a encontrar espacios en el área y definió para completar su doblete y ampliar la ventaja a 2-0.

Cuando el encuentro se acercaba al final, Jean Carlos López convirtió un penal en el minuto 90 para reducir la diferencia, pero el conjunto dominicano no tuvo tiempo suficiente para conseguir la igualdad.

RESULTADO DEJA FUERA AL CIBAO FC

La eliminación del Cibao FC quedó sellada con el resultado combinado de la jornada, luego de que Mount Pleasant derrotara a Cavalier en Jamaica.

El equipo dominicano, que buscaba avanzar en la competición regional, no pudo conseguir el resultado que necesitaba para mantener sus aspiraciones en la Copa del Caribe de Concacaf.

URBÁEZ, NOVEDAD EN LA CONVOCATORIA

Entre las novedades de la convocatoria del entrenador Junior Scheldeur estuvo Joao Andrés Urbáez Gómez, defensor hispano-dominicano de 24 años e integrante de la selección nacional desde 2021.

Urbáez, quien no inició como titular, está previsto para debutar este año en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

Scheldeur convocó a 23 jugadores para el encuentro. Entre los porteros estuvieron Miguel “Pichi” Lloyd y Edwin “Gato” Frías.

La defensa estuvo integrada por Julio César Murillo, Darwin Palomeque, Ismael “Pinta” Díaz, Óscar Florencio, Ernesto “Che” Trinidad, Darlin Ozuna, Edwarlyn Reyes, Josué Núñez y Urbáez.

Para el mediocampo fueron convocados Omar de la Cruz, Jean Carlos López, Miguel “Nano” Muñoz, Nicolás Cruz y Wilman Modesta.

En el grupo ofensivo figuraron Anthony Sosa, Yunior Peralta, Cesarín Ortiz, Diego “Pere” Ledesma, Hay Ángeles, Javier Roces y Víctor Minotta.

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