Por un Auditorio Nacional

El autor es médico y abogado. Reside en Santo Domingo

Desde hace algunos años se ha estado comentando la necesidad de la construcción de un Auditorio Nacional que estimule y permita la celebración de todo tipo de eventos importantes, tanto de carácter nacional como internacional, como serían cónclaves internacionales, congresos científicos, eventos políticos y sociales de trascendencia. Y algunas voces han reclamado su construcción como parte del desarrollo nacional.

Parece, incluso, que en más de una ocasión, el gobierno de turno se ha mostrado dispuesto a aceptar el desafío, pero las buenas intenciones no han trascendido; no han logrado pasar del deseo a la acción. Se ha llegado hasta a señalar la conveniencia de transformar el antiguo edificio del Teatro Agua y Luz de la Feria, respetando su fachada en ese auditorio requerido.

Pero en mi opinión, no sería esta una decisión acertada, empezando porque iniciaría poniendo cortapisas a la libertad ingeniosa que exige la arquitectura moderna. Además, claro está, de la limitación del espacio disponible, muy pequeño para los requerimientos espaciales de una obra de tal magnitud, que requiere, entre otras cosas, un estacionamiento para cientos o miles de vehículos.

Una noticia reciente parece dejar libre un lugar ideal en ubicación y amplitud. Me refiero al anuncio hecho por Metaldom del inicio del desmantelamiento de sus instalaciones en el malecón de Santo Domingo, que llegan hasta la Avenida Independencia. Constituye este espacio un lugar con óptima ubicación y amplitud para la construcción de un auditorio cuyo uso atraiga tanto a instituciones nacionales como internacionales.

Enfrente está el Mar Caribe con sus vivos azules, como un atractivo natural muy llamativo, así como el helipuerto de la ciudad, que permitiría el transporte rápido de quienes lo requieran hacia alguno de nuestros lugares turísticos. Y muy cerca, además, se encuentra la Feria Ganadera, que quiérase o no constituye un lugar emblemático y en donde se expenden en la actualidad los coloridos y dulces frutos de nuestra isla, lo cual no deja de ser un atractivo para muchos futuros visitantes que no los conocen.

El transporte al Auditorio Nacional, si se le ubica donde sugerimos sería rápido y fácil en transporte público o privado, tanto por la Avenida Independencia como por la George Washington. Pero si el uso de las instalaciones resulta tan rentable como imaginamos se podría extender hasta allí una estación del metro, sin que esto resultara exageradamente gravoso, ya que la estación de la Feria queda bastante cerca.

Eso sí, de tomarse la decisión de construir el Auditorio Nacional en el espacio que aun ocupan las naves de Metaldom hay que hacer algo que valga la pena, a tono con la modernidad, dotado de todas las facilidades necesarias para celebrar grandes eventos. Es decir, que debe ser un edificio atractivo y futurista, cuya vida útil y funcionalidad se proyecte por lo menos para 50 años.

A mí me parece que este es el lugar ideal para estos fines. Nuestro país, con la relevancia que ha ido adquiriendo requiere con urgencia de un Auditorio Nacional. Corresponde ahora a nuestras autoridades valorar la propuesta y decidir sobre la misma. Lo que definitivamente no procede es seguir ignorando o desconociendo esta necesidad real y no dar los pasos oportunamente para dotar a la ciudad y al país de un Auditorio Nacional, que aunque no se vea así, es parte integral del desarrollo y la modernidad.

jpm-am

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.