Tribunal enjuicia exfuncionarios asociados a bandas haitianas

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Puerto Príncipe, 23 jul.- El Tribunal de Apelación de Puerto Príncipe ratificó la orden del juez instructor Benjamin Félicément de enjuiciar ante un tribunal penal a tres exfuncionarios vinculados a pandillas armadas que imponen hoy la violencia en el país.

Los imputados, Magalie Habitant, exdirectora de la Agencia de Gestión de Residuos; Prophane Victor, exsubdirector de esa entidad, y Élionor Devallon, exdirector del Fondo de Asistencia Social, comparecieron para impugnar la orden del propio juez instructor Benjamin Félicément.

La instancia judicial confirmó la decisión original de someter a los tres acusados a juicio penal sin jurado, por su presunta complicidad con las pandillas criminales que mantienen la guerra en todo el territorio nacional, añadió el periódico Gazzette Haití.

El país enfrenta hace años una crisis general a causa de la acción de esos grupos criminales, que mantienen la inseguridad y la inestabilidad y dificultan la organización de elecciones.

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