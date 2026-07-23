EEUU ve Machado jugará buen papel reconcializar Venezuela

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WASHINGTON 23 Jul.- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha señalado este jueves que la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, puede jugar un papel en el proceso de reconciliación interno en Venezuela, aunque ha dejado en manos de los actores venezolanos definir los siguientes pasos, alegando que Washington «facilita pero no dicta» el proceso.

«Eso lo deben decidir los venezolanos. Estoy seguro de que ella puede desempeñar un papel si así lo desean», ha asegurado el jefe de la diplomacia estadounidense sobre Machado en declaraciones desde Filipinas, en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Rubio ha incidido en que la sociedad venezolana debe estar representada y Machado «cuenta con seguidores y personas que la apoyan» dentro del país. «También hay otros», ha indicado, para recalcar que en todo caso Estados Unidos está «para facilitarlo, no para dictarlo».

Según ha dicho, se trata de un «avance realmente positivo» el hecho de que la Asamblea Nacional de 2015, gobierno reconocido por Washington hasta la salida de Nicolás Maduro en una operación militar de su Ejército en enero de este año, mantenga reuniones con sectores del oficialismo para un proceso de «reconciliación».

A su juicio, el proceso que se abre en agosto entre la oposición y el Ejecutivo interino en Venezuela, que dirige Delcy Rodríguez, tiene que dar pasos adelante en la reforma institucional del país. «Los partidos políticos tienen que pasar de ser movimientos de protesta callejera a convertirse en fuerzas electorales. Es necesario contar con una prensa libre y abierta para poder comunicarlo. Hay que contar con un consejo electoral que cuente los votos con precisión», ha detallado Rubio.

PROCESO DE RECONCILIACIÓN EN VENEZUELA

Haciéndose eco de estas declaraciones, la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, ha incidido en que a partir del 1 de agosto convocará a «todos los sectores democráticos a participar y aportar propuestas para enriquecer la hoja de ruta», incidiendo en que Machado «es muy importante en este proceso».

Figuera ha dicho estar en consonancia con Rubio. «La reconciliación nacional exige amplitud, representación y participación para avanzar hacia una transición electoral pacífica y democrática», ha añadido en un mensaje en redes sociales.

La Asamblea Nacional venezolana anuncio hace unas semanas una ‘hoja de ruta’ conjunta con la oposición de cara a la reconstrucción del país latinoamericano tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

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