Nuevas zonas francas en la RD generarán más de 8 mil empleos

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Santo Domingo, 23 jul (Prensa Latina) Las nuevas empresas aprobadas en 2025 para operar bajo el régimen de zonas francas en República Dominicana prevén inversiones por 221,3 millones de dólares y la creación de ocho mil 113 empleos directos, trascendió hoy.

Asimismo, proyectan la generación de 127 millones de dólares en divisas, según el Informe Estadístico 2025 del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.

PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓBICOS

El sector de productos eléctricos y electrónicos concentra la mayor parte de los recursos previstos, pese a que no fue el subsector con más licencias.

Los cinco proyectos autorizados en esta área contemplan inversiones por 76,9 millones de dólares y la creación de dos mil 34 puestos de trabajo.

COMPAÑÌAS DE SERVICIOS

Las compañías de servicios ocupan el segundo lugar en inversión estimada, con 31,6 millones de dólares distribuidos en ocho programas, mientras que las industrias de productos médicos y farmacéuticos estiman inyecciones de capital por 30,3 millones de dólares.

Por cantidad de nuevas empresas, el liderazgo corresponde al subsector de tabaco y sus derivados, con 19 aprobaciones. Sin embargo, sus capitales proyectadas son menores, con nueve millones de dólares y una expectativa de mil 100 empleos.

El informe destaca también la participación de otros sectores como manufactura textil, centros de llamadas y servicios de tercerización (BPO), logística, productos plásticos, agroindustria y manufacturas diversas.

MAYORÍA DE APROBACIONES EN LA REGION NORTE

La región norte del país recibió la mayor cantidad de aprobaciones, con 32 empresas, equivalentes al 39 por ciento del total. Le siguieron la zona metropolitana de Ozama, con 27 proyectos; el este, con 13; y el sur, con 10.

Aunque concentró menos emprendimientos, la región este encabezó las previsiones de inversión con 103,9 millones de dólares. La región Ozama, en tanto, lidera las expectativas de generación de empleos, con tres mil 186 plazas.

PRINCIPAL ORIGEN DEL CAPITAL

Estados Unidos continúa como el principal origen del capital invertido, con el 32 por ciento del total. República Dominicana ocupa el segundo lugar, seguida por Alemania, Reino Unido y Suiza.

En generación de divisas calculadas por los nuevos proyectos, los servicios encabezan la lista con 22,3 millones de dólares, seguidos por los productos eléctricos y electrónicos con 18,4 millones y las actividades agroindustriales con 14,9 millones.

El informe señala que las nuevas admisiones reflejan una mayor diversificación del régimen de zonas francas dominicano, con una creciente participación de industrias manufactureras de mayor valor agregado y actividades vinculadas a servicios especializados.

mar/mpv