Organizaciones femeninas haitianas respaldan al gobierno

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Puerto Príncipe, 23 jul.- La Coalición de Organizaciones de Mujeres de Haití reafirmó su compromiso con el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, en sus esfuerzos por sacar al país de la crítica situación que atraviesa hoy.

La institución, que agrupa a unas 50 entidades, aseguró en conferencia de prensa que el gobernante está haciendo todo lo posible por restablecer la seguridad en todo el territorio nacional.

El grupo de organizaciones femeninas, firmantes del llamado Pacto Nacional de Estabilidad, llamaron también a las autoridades a continuar con las acciones emprendidas para rescatar la estabilidad y celebrar elecciones.

«Queremos esos sufragios, pero, para lograrlos, todos debemos colaborar con el ejecutivo, mediante una movilización colectiva que facilite la votación organizada», declaró la portavoz de la coalición Vilcé Nancy.

La vocera instó a todos los actores a asumir sus responsabilidades en el proceso de transición, y colaborar entre ellos para concluir con la transición y facilitar el retorno al orden constitucional.

of-am