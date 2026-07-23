Gobierno aprueba 45 empresas femeninas emprender en Haití

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Puerto Príncipe, 23 jul.- El Ministerio de Comercio e Industria (MCI) de Haití designó a 45 empresas femeninas de regiones clave para distintos tipos de emprendimientos económicos desarrollados hoy por el país, según un comunicado de prensa.

Especialistas de esa cartera basaron la selección en los resultados de esas entidades al aplicar los parámetros del denominado Programa de Apoyo al Emprendimiento Femenino.

El MCI escogió a las 45 empresas tras una exhaustiva evaluación sobre el terreno, realizada en estrecha colaboración con las instituciones de las regiones donde estarán enclavadas.

La selección fue efectuada -subrayó- con la transparencia, la equidad y el rigor del proceso exigidos en el Programa de Apoyo al Emprendimiento al sector, en medio de la crisis general que sufre el país por los ataques de bandas armadas.

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