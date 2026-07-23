Presidentes de EEUU y China analizarán Inteligencia Artificial

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

WASHINGTON/PEKIN 23 Jul.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que su homólogo chino, Xi Jinping, visitará Washington el próximo 24 de septiembre y que dialogará con el mandatario del gigante asiático sobre cuestiones como la Inteligencia Artificial (AI).

«El presidente Xi vendrá el 24 de septiembre. Ya hablamos de ello (sobre Inteligencia Artificial) cuando estuve en Pekín y olveremos a hablar de ello», ha señalado durante un discurso para presentar su plan a fin de proteger a los consumidores del aumento del coste de la electricidad vinculado a los centros de datos que sustentan la IA.

Esto se produce después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, hablaran en los márgenes de una reunión de los ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebrada en Manila sobre la necesidad de identificar áreas de cooperación para sentar las bases de una «visita muy positiva».

«Hablamos mucho sobre la visita de septiembre y eso fue lo principal. Fue sólo para sentar las bases de otra visita positiva. Creo que el presidente Xi tendrá una visita muy positiva cuando venga a Washington», indicó en declaraciones a la prensa.

El magnate republicano viajó a Pekín en el mes de mayo para reunirse con el mandatario chino en la primera visita en nueve años de un presidente estadounidense. Trump ya se reunió con Xi en suelo chino durante su primer mandato al frente de la Casa Blanca.

of-am