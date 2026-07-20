Polo acuático abre las competencias de los JCC 2026

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Santo Domingo, 20 jul.- El polo acuático abre hoy las competencias de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuatro días antes de la ceremonia oficial de inauguración, prevista para el próximo 24 de julio.

El partido entre las selecciones femeninas de Venezuela y México, programado para las 08:00, hora local, en el complejo acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, marcará el inicio deportivo de la edición del centenario del certamen regional.

La jornada continuará con otros dos encuentros del torneo femenino: Colombia enfrentará a Cuba a las 09:20, hora local, mientras Puerto Rico se medirá a Guatemala desde las 10:40, con lo que concluirá la sesión matutina.

Las acciones se reanudarán a las 16:00, hora local, con el primer partido de la rama masculina, entre Colombia y Venezuela.

A las 17:20, hora local, República Dominicana debutará frente a Costa Rica, en tanto Puerto Rico y México jugarán a las 18:40. La jornada inaugural concluirá con el duelo entre Cuba y Guatemala, previsto para las 20:00, hora local.

Durante el fin de semana, las selecciones participantes realizaron entrenamientos en el complejo acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte para familiarizarse con las instalaciones y ultimar detalles antes del inicio del torneo.

El polo acuático será la única disciplina que iniciará actividades este lunes, aunque otras modalidades también se adelantarán a la gala oficial de apertura.

El bádminton comenzará el 23 de julio, mientras el tenis y el tiro con arco lo harán el propio día 24, horas antes del acto inaugural.

El responsable de la Dirección Técnica del Comité Organizador, Tony Mesa, informó que el torneo de polo acuático se disputará hasta el cierre de los Juegos, previsto para el 8 de agosto.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe reunirán en Santo Domingo a miles de deportistas de 37 países y territorios y constituirán la edición del centenario de la cita multideportiva, celebrada por primera vez en 1926, en México.

of-am