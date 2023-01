Podría producirse crisis interna en el PRM (OPINION)

EL AUTOR es periodista y catedrático universitario. Reside en Santo Domingo.

La historia electoral de las últimas décadas confirma que las organizaciones políticas hacen alianza en base a programas de gobierno, repartición de candidaturas y en torno a un candidato común a la Presidencia de la República.

Es un dato que viene a colación ante la soterrada alianza que hay entre Danilo Medina y Luis Abinader, sin este último ser candidato todavía, porque la Ley 33-18 requiere el sometimiento a un escrutinio interno, el cual está pautado para el primer día de octubre del presente año. Y el presidente del PLD se expone a un proceso disciplinario, debido a que esa entidad política ya escogió a Abel Martínez.

No se ha analizado que esaalianza es violatoria a las normas electorales, ni siquiera la pobre viabilidad de esa unidad, dado que peledeístas y perremeístas no hacen química, como nuncatampoco hubo afinidad entrereformistas y perredeístas, organizaciones que acudieron juntas a los comicios de medio término del 2006 y apenas alcanzaron en total 6 senadores. El PLD barrió.

Los estrategas palaciegos insisten en imponer a Luis Abinader en el PRM y barajan métodos antidemocráticos. La última medición, realizada para consumo interno, lleva preocupación a Luis Abinader, porque aparece con un punto menos que Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo (no hay más aspirantes en ese partido), y sale muy mal parado entre los militantes del PRM.

El problema ya no se trata simplemente de venganza de los perremeístas por haberse quedado como Perico, después de 16 años de oposición y realizar campaña bajo pandemia, sino por la línea bajada por la cúpula que prohíbe hacer reuniones, la exclusión de la Comisión Ejecutiva de los viejos peñagomistas que quedaban en ese órgano y el implícito desprecio del jefe de Estado por la gente pobre.

No era necesario que Luis Abinader acuda al CONEP a decir que es un presidente pro empresario, porque desde el período de transición, cuando iniciaron los anuncios de designaciones, confirmaba con sus hechos para quienes gobernaría.

Pedernales

Una vez ascendió al poder giró tres visitas consecutivas a las riquezas naturales de Pedernales, espacios de explotación turística comprometidos con empresarios, incluyendo áreas protegidas por la Ley 202-04. Fue ahí que se empezó a hablar de fideicomisos, en desuso en la mayoría de los países, por ser una trampa que protege a empresarios ladrones, como los definió López Obrador, presidente de México.

Al fideicomiso de Pedernales se le corrigieron algunos aspectos, pero todavía está cargado de privilegios, pues a los empresarios se les cede los terrenos, se les levanta las obras y no se acaba de establecer a quién pertenece las deudas contraídas, si a los agraciados o al Estado, lo que ha motivado un llamado de vigilancia de diferentes sectores de la vida nacional.

Sobra decir que Punta Catalina está comprometida desde la campaña electoral de 2020 con empresarios de diferentes renglones, pero que también son generadores de energía. En principio se publicó un contrato que constituía un atraco de un patrimonio público, lo que generó escándalo y el presidente procedió a retirarlo de las cámaras legislativas.

La falta de cumplimiento rápido de la palabra empeñada, por el jefe de Estado, trajo contradicciones fuertes no solo con Macarrulla sino con la familia Vicini, que se dice ya empezó a apoyar al doctor Leonel Fernández. Y Luis –en un afán por disputarse ese apoyo– metió presión a los legisladores del PRM para la conversión en ley del Proyecto de Fideicomiso Público.

Los fideicomisos públicos ya son un hecho, pero parece que no es suficiente, el presidente corrió al CONEP a expresar verbalmente que gobierna para ellos, convirtiéndose en el primer presidente, en toda la historia social dominicana, que hace un anuncio similar.

Ese anuncio fue criticado fuertemente por el doctor Guido Gómez Mazara, precandidato presidencial del PRM, calificando al Gobierno de conservador y expresando que el extinto líder de los perredeístas y hoy perremeístas, doctor José Francisco Peña Gómez,nunca hubiera ido al CONEP a decir semejante cosa.

(Se recuerda que el doctor Peña Gómez hizo siempre descansar su liderazgo en los sectores más empobrecidos de la sociedad dominicana, a los cuales defendió siempre, aspecto que le generó rechazo y odio de segmentosoligárquicos).

Algunos analistas estiman que Luis Abinader exhibe desesperación, al recorrer el país haciendo promesas y dando primeros picazos de obras que nunca inician, a pesar de haber tomado préstamos por un monto de 27 mil millones de dólares, dinero no usado siquiera para enfrentar la inflación en bienes y servicios que hay en el país, afectando fundamentalmente a los sectores de clase media y baja, lo que puede tener un costo electoral contra el PRM.

Hay quienes sostienen que el clasismo y el costo de la vida hacen daño al Gobierno, pero que podría hacer igual o mayor daño el abandonar la lucha que inició contra la corrupción, la cual solo llegó a alcanzar a Danilo Medina, hermanos y miembros de su entorno.

Con la alianza de Danilo y Luis se cae todo. La población creyó en la supuesta transparencia de Abinader y en su lucha contra la corrupción.

Gonzalo

En conversaciones por whatsapp, en plena campaña, Abinader sugería escribir sobre los 11 mil 500 millones que supuestamente se usó en compra de un asfalto caliente, AC 30, operación en la cual la Cámara de Cuentas halló graves anomalías y que comprometían a Gonzalo Castillo (a quien la gente despectivamente calificó El Penco), durante su gestión en el Ministerio de Obras Públicas.

El hoy jefe de Estado también pedía que se escribiera sobre la Ley 340-06, la cual prohíbe a los funcionarios públicos ser suplidor o tener contratas con dependencias estatales. Se recuerda que Gonzalo Castillo siendo ministro de Obras Públicas tenía contratas con múltiples instituciones estatales a través de Aero Ambulancia, perteneciente a Helidosa Aviation Group, compañía propiedad de Gonzalo Castillo.

Hoy Gonzalo Castillo no solo no es investigado con respecto a esos delitos, ese expediente se archivó, sino que goza de custodia militar, autorizada por palacio.

Se hizo mucha bulla, asimismo, con las supuestas irregularidades de las visitas sorpresa. Y se encontró irregularidades en el Ministerio Administrativo de la Presidencia que comprometían a Ramón Peralta, pero de ese caballero se dice que es amigo del presidente Hipólito Mejía, el mediador de la alianza entre Luis y Danilo.

Se trata de un conjunto de temas que desmontan la imagen creada sobre el presidente Luis Abinader y motivan a que su aprobación vaya en picada y, aunque parezca una paradoja, su mayor rechazo está en el propio PRM. En principio a Guido Gómez Mazara se le subestimaba desde el Gobierno, ya no.

En entrevista reciente con Ramón Núñez Ramírez, en El Telematutino, Canal 11, Gómez Mazara demandó una convención democrática y abierta, donde voten todos. Lució ecuánime, pero firme.

Esas palabras de Gómez Mazara responden a los planes antidemocráticos del Gobierno en torno a la convención. Hablo de planes en plural, porque son tres: A, B y C.

El plan A consiste en emplear al mayor número de perremeístas. Si los votos no alcanzan, se apelaría al plan B, que consiste en el uso del Presupuesto de la Nación, comprando delegados de mesas de Gómez Mazara y hasta a autoridades de las juntas municipales del territorio nacional. Si los planes A y B no resultan suficientes, entonces se optaría por el plan C, que es la creación de incidentes hasta con la participación de militares.

Guido está enterado de todo, pero mantiene la calma y nada lo distrae. Sigue recorriendo todo el país, visitando a sus compañeros y acudiendo habitualmente a los espacios de entrevista de los medios audiovisuales y de la red social Youtube, diciendo verdades que nadie ha podido refutar.

Lo lamentable de todo es que la ambición de un hombre, que procura mantenerse en el poder a pesar de su fracaso y las evidentes adversidades, generen una crisis y pongan en peligro la unidad del PRM.

