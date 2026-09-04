PLD realizará jornada el sábado en busca nuevos simpatizantes

La organización informó que buscan superar los resultados de las dos jornadas anteriores.

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SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exhortó a sus miembros, militantes y dirigentes a participar de manera activa en la tercera Jornada Nacional de Esfuerzos Concentrados, pautada para este sábado 5 de septiembre, a partir de las 3:00 de la tarde.

Informó que uno de los principales objetivos será identificar y captar nuevos simpatizantes con miras a incorporarlos formalmente a las filas de la organización.

La convocatoria busca fortalecer el trabajo político y organizativo de la entidad opositora y mantener su presencia en las calles, según informó la Secretaría de Enlaces y Comunicación Interna mediante una circular dirigida a los distintos organismos partidarios.

JORNADA EN TODO EL PAÍS

La actividad se desarrollará simultáneamente en municipios, distritos municipales, circunscripciones electorales y provincias, con la participación de las estructuras locales del PLD.

Durante la jornada serán conformadas brigadas y comisiones integradas por dirigentes y miembros del partido, quienes realizarán visitas casa por casa para promover las propuestas políticas de la organización.

ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN

La Secretaría de Enlaces y Comunicación Interna recordó a los responsables de la jornada la importancia de socializar con toda la estructura partidaria las informaciones y decisiones adoptadas para garantizar el éxito de la actividad.

La circular fue remitida a miembros del Comité Político, enlaces y supervisores de provincias y circunscripciones, presidentes de provincias y circunscripciones electorales, enlaces y presidentes de comités municipales y distritos municipales, así como a responsables de bloques de comités intermedios.

Como parte del proceso de seguimiento, el PLD anexó formularios que deberán ser completados por las comisiones designadas, con el objetivo de recopilar información y evaluar los resultados obtenidos durante la jornada nacional.

La organización llamó a su militancia a asumir la actividad con entusiasmo y compromiso, como parte de su estrategia de fortalecimiento territorial y crecimiento partidario.

an/am