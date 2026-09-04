El Salto de la Pulga: ¿quién suministra combustible a estaciones clandestinas?

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1 Ataviado de full uniforme, el nuevo jefe policial degustó un suculento desayuno en casa de Hipólito. ¡Viva la amistad!

2 No es que la JCE legalizó la boda entre dos homosexuales. Son hombre y mujer, pero también trans. Me pregunto, ¿cómo será entonces “la cuestión”?

3 Las informaciones en la prensa sobre los reenvíos al juicio de Jean Alain, ya “jieden, jartan y empalagan”.

4 Dice Abel Martínez, que “el PLD tendría que ser muy pariguayo si no gana las elecciones del 2028”. Profundo, el análisis.

5 Los cuatreros que roban vacas “de alta gama” por la zona de Higüey, no es para llevarlas a Haití, sino para venderlas por libras en las carnicerías. ¡Si los ven en acción, disparenles!

6 Escasez aquí y en N.Y. de pastillas para dormir, después que se supo de la extradición de cierto turpén de las drogas que aceptó negociar con la justicia norteamericana.

7 Pregunta: ¿quién suministra combustible a las estaciones clandestinas, como la descubierta recientemente en Nagua? ¿Se limitan las autoridades a incautar los tanques, y ya?

8 Las bandas haitianas volvieron a atacar llevándose 47 en una comunidad. Mientras, siguen turisteando los soldados que llegaron a resolver, y las armas del norte, no-se-sabe-cómo, siguen entrando.

9 Los haitianos que Trump está sacando de E.U. poseen pasaporte y visa norteamericana, y con ello pueden ingresar sin problemas a territorio dominicano. ¡Ay, papá!

10 Los implicados en el Caso Caimán deben estar bien buchúes, si movieron 28 toneladas de coca en un año, ¡a razón de 77 kilos diarios! (Nota: están negociando con el Ministerio Público).

11 En E.U. apareció una pastilla efectiva contra el cáncer del páncreas, pero el tratamiento para un mes cuesta US$40,000, o sea, ¡no es para jodidos!

12 La llamada Antigua Orden Dominica enseñó el refajo: se convertirán en partido político y se identifican como “de extrema derecha”, aunque gritando “Patria o Muerte”.

13 Dio Astacio publicó en las redes haber encabezado un operativo para sacar una culebra que se había introducido en el panel de contadores de un residencial. ¡Qué tolete de alcalde!

14 Alofoke tiene el reto de demostrar a su gran amigo y protector Hipólito Mejía que está equivocado al afirmar que “diciendo malas palabras no se llega a ningún lado”.

15 Aramis Camilo se inscribió en el partido de Eliíta. Como siempre ha dicho que vive bien con su varita, ¿sabrá hacer magia con ella a ver si ese partido crece?

jpm-am