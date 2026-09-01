PLD pide auditoría sanitaria por bacterias en hospitales públicos

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SANTO DOMINGO. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó preocupación por informaciones sobre la posible presencia de bacterias en importantes centros hospitalarios del país y solicitó a las autoridades sanitarias esclarecer la situación con urgencia, transparencia y responsabilidad.

Según reportes publicados el 26 de agosto, al menos 30 recién nacidos habrían fallecido entre julio y agosto en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, mientras otros 12 permanecerían infectados.

También se habrían detectado casos positivos a Klebsiella y Serratia, así como presencia de Pseudomonas en áreas críticas del centro.

La organización política también citó informaciones sobre el Hospital Regional Taiwán 19 de Marzo, en Azua, donde se habrían detectado niveles no aptos de Escherichia coli y Pseudomonas en áreas de Pediatría, cocina y Hemodiálisis.

Consideró necesario determinar si se trata de hechos aislados o de deficiencias relacionadas con el control de infecciones, mantenimiento de instalaciones y sistemas de abastecimiento de agua.

Recordó que las sociedades dominicanas de Neonatología, Pediatría e Infectología solicitaron al Servicio Nacional de Salud una investigación exhaustiva e imparcial sobre las muertes de recién nacidos registradas en agosto en la maternidad.

EXIGE AUDITORÍA SANITARIA

El partido pidió establecer las causas de cada fallecimiento, determinar si existieron infecciones asociadas a la atención sanitaria y precisar la incidencia que pudieron tener las condiciones de los establecimientos.

Asimismo, reclamó fortalecer la vigilancia epidemiológica, la desinfección, el control microbiológico del agua y los protocolos de bioseguridad, especialmente en unidades neonatales y otras áreas de alto riesgo.

El PLD solicitó al Ministerio de Salud Pública realizar una auditoría sanitaria extraordinaria en los hospitales públicos, comenzando por maternidades, unidades neonatales, cuidados intensivos, quirófanos y áreas de hemodiálisis.

La evaluación, planteó, debe incluir además los sistemas de agua, esterilización, manejo de residuos y cumplimiento de los protocolos para prevenir infecciones asociadas a la atención sanitaria.

an/am