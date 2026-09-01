El actor colombiano Claudio Cataño estará en Smartfilms RD

Cataño alcanzó reconocimiento internacional por su participación en la serie basada en la novela homónima del escritor colombiano Gabriel García Márquez, publicada en 1967.El intérprete cuenta además con una trayectoria en producciones de cine y televisión como «Mil Colmillos», «Las Villamizar», «El Inquisidor», «Cochina Envidia» y «La nieta elegida», entre otras.

SEGUNDA PARTE FESTIVAL SMARTFILMS DOMINICANA

Su participación formará parte de las actividades de la segunda edición del festival, que contempla encuentros y espacios de formación dirigidos a aficionados, estudiantes y profesionales del sector audiovisual.

Los organizadores informaron de que próximamente darán a conocer los detalles de la participación de Cataño y la programación oficial del festival.

Smartfilms Dominicana celebrará su segunda edición en Santo Domingo los días 18 y 19 de septiembre, con una agenda dedicada a la formación y al intercambio de experiencias en el ámbito audiovisual.