Danilo Medina pide investigar causas de mortalidad neonatal

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SALCEDO, Hermanas Mirabal.– El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, pidió investigar las causas de la mortalidad neonatal en el país y revisar el cumplimiento de los protocolos de atención a los recién nacidos.

Entrevistado al concluir una asamblea de dirigentes, calificó de “terrible” el reporte sobre la muerte de más de una docena de neonatos y aclaró que su planteamiento no debe interpretarse únicamente como una crítica al Gobierno, sino como una preocupación relacionada con el funcionamiento del sistema sanitario dominicano.

“Lo veo como un problema del sistema de salud de la República Dominicana”, afirmó.

Sostuvo que en el país mueren 20.8 niños por cada mil nacidos vivos y aseguró que el 82 % de esas defunciones corresponde a neonatos, es decir, menores de 28 días de nacidos.

Afirmó que cerca del 80 % de esas muertes serían evitables, por lo que consideró necesario determinar qué factores están incidiendo en esos fallecimientos y qué aspectos del sistema requieren ser corregidos.

“Y como son evitables, el Gobierno tiene que investigar qué es lo que está pasando”, manifestó.

Reiteró su afirmación de que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) “le ha salido caro” al país.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La actividad fue encabezada por Medina y el secretario general del PLD, Johnny Pujols, y contó con la participación de dirigentes nacionales y provinciales de la organización, entre ellos el exvicepresidente Jaime David Fernández Mirabal.

Durante la asamblea también intervinieron jóvenes miembros del PLD, quienes llamaron a ese sector de la población a involucrarse en la actividad política y destacaron programas de becas y otras iniciativas implementadas durante anteriores gobiernos de esa organización.

El encuentro forma parte de la aplicación de la nueva Línea Organizativa y Electoral (LOE) del PLD, mediante la cual el partido desarrolla un proceso nacional de reactivación, reestructuración y fortalecimiento de sus organismos.

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