INAPA invierte más de RD$37 mil millones mejorar suministro

Arnaud. ofreció la información este lunes 31 de agosto durante la "Agenda Semanal" del Presidente Abinader.

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SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) ha destinado más de RD$37 mil millones durante la actual gestión a proyectos de agua potable y saneamiento, inversiones que han permitido ampliar la infraestructura hidráulica y beneficiar a millones de personas en distintas zonas del país.

El director ejecutivo de INAPA, Wellington Arnaud, informó que como parte de estos proyectos se han instalado más de 3,000 kilómetros de tuberías, aumentando la producción de agua potable en aproximadamente 3.5 metros cúbicos por segundo y beneficiando a más de 2.5 millones de personas.

Durante su participación en la Agenda Semanal del presidente Luis Abinader, Arnaud explicó que otros 1.5 millones de ciudadanos han sido favorecidos mediante proyectos destinados al tratamiento de aguas residuales.

SANEAMIENTO SERÁ PRIORIDAD

El funcionario anunció que el Gobierno prepara una nueva etapa de inversiones en la que el saneamiento tendrá un mayor peso, al punto de que para el próximo año los recursos destinados a este sector superarían los dirigidos exclusivamente al suministro de agua potable.

La estrategia contempla ampliar el tratamiento de aguas residuales y mejorar las condiciones ambientales y sanitarias de las comunidades.

ACUEDUCTO DE VILLA ALTAGRACIA

Entre las principales obras destacó el acueducto de Villa Altagracia, en San Cristóbal, abastecido por el río Haina y con capacidad de 300 litros por segundo.

Arnaud aseguró que el proyecto ha contribuido a solucionar problemas históricos de suministro y a reducir los gastos de las familias que anteriormente tenían que comprar agua.

Como ejemplo, citó el caso de una residente que destinaba alrededor de RD$1,500 semanales para adquirir el líquido. Según sus estimaciones, el ahorro generado por la obra podría alcanzar los RD$300 millones anuales para los habitantes de Villa Altagracia.

También resaltó la ampliación del acueducto de Haina como parte de las obras destinadas a fortalecer el abastecimiento y mejorar la calidad de vida de la población.

an/am