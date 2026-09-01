Sin señalización se anda sin rumbo

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POR WANDER CORCINO RAMÍREZ

Las señalizaciones son un aviso esencial en las carreteras, el cual indica por dónde se debe ir, seguir, doblar, girar y retornar en la vía para llegar a un determinado destino.

Sin embargo, las autovías esenciales de nuestro país no están señalizadas, y las que lo están, no cuentan con la debida adecuación, a pesar de las cuantiosas inversiones que se efectúan para su construcción.

Como ejemplo principal está el nuevo tramo de la Avenida José Francisco Peña Gómez (antigua Av. Ecológica). Si se percatan, las señalizaciones que deben indicar a dónde se debe ir no existen; solo vale adivinar hasta dónde uno llegará al final de la autovía.

Otro ejemplo es la Autovía del Este, donde, aunque existen las señalizaciones, su función es casi nula, debido a que están colocadas justamente donde se encuentran las desviaciones o intersecciones, y no varios metros atrás. Esto provoca que los conductores sigan de largo por una vía equivocada o deban frenar repentinamente para desplazarse al carril correspondiente, pudiendo ocasionar un grave accidente.

Quizás para muchos sea un asunto de menor importancia, pero, aun viviendo en la era digital y a sabiendas de que tenemos herramientas como el GPS, hay muchas personas que no saben usar dichos instrumentos y se guían tradicionalmente por las señalizaciones de ruta que deben estar bien colocadas en la carretera.

Son detalles que nos llevan a pensar que no cuesta mucho hacer las cosas bien; solo se requiere responsabilidad y determinación para lograr un resultado idóneo en provecho del colectivo ciudadano.

Que no se pierda la vocación de hacer una labor eficiente en favor del desarrollo y la seguridad de la sociedad.

wandercorcino1@gmail.com

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