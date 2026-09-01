Avances plan piloto trombólisis para pacientes con ACV

La doctora Cristina Ramos explica los avances del programa a participantes en el proyecto.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

LA ROMANA.- La Sociedad Dominicana de Neurointervención y Neurología Vascular (SDNINV) presentó los avances de un plan piloto de trombólisis que se implementa en la red pública de salud, con el propósito de ampliar el acceso a tratamientos oportunos para pacientes que sufren un accidente cerebrovascular (ACV).

La iniciativa fue presentada durante el Segundo Congreso de Enfermedad Cerebrovascular, celebrado en Casa de Campo, bajo el lema “Rompiendo fronteras, transformando la atención del paciente con ACV”.

La actividad cuenta con el respaldo del Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

PLANBUSCA REDUCIR MORTALIDAD Y SECUELAS

La doctora Cristina Ramos explicó los avances del programa, orientado a reducir la mortalidad y las secuelas derivadas de los infartos cerebrales en pacientes atendidos en hospitales públicos.

Durante el congreso, la doctora Vifranny Espaillat presentó la actualización de la Guía Código Ictus 2026, que establece protocolos para agilizar la respuesta médica ante emergencias cerebrovasculares y mejorar la atención de los pacientes.

El presidente de la SDNINV, doctor Luis Suazo, informó que el congreso está dedicado al doctor Yvan Mercader, en reconocimiento a sus aportes al desarrollo de la neurología vascular en República Dominicana.

ESPECIALISTAS ANALIZAN TECNOLOGÍA IA

El encuentro reúne especialistas nacionales e internacionales que analizan estrategias para fortalecer las redes de atención urgente y optimizar el diagnóstico y tratamiento de los ACV.

Entre los participantes figura la doctora Sheila Martins, expresidenta de la World Stroke Organization, quien aborda el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial en los sistemas de atención.

También participa el doctor Marc Ribó, del Hospital Universitario Vall d’Hebron, de España, quien expone sobre la organización de redes para atender pacientes con ACV y la selección de candidatos a tratamientos de reperfusión.

El programa incluye las ponencias de los especialistas dominicanos Amaury García, Melvin Ulerio, Cosme Villamán y Juan Andrés Mejía.

an/am