Proyecta entregar más 20 mil viviendas en gestión Abinader

El ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, ofreció la información este lunes 31 de agosto durante la "Agenda Semanal" del Presidente Abinader.

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) ha ejecutado durante la gestión del presidente Luis Abinader una agenda de obras que incluye viviendas, centros educativos, hospitales y centros penitenciarios, además de medidas para agilizar permisos y facilitar nuevas inversiones privadas en construcción.

Durante la Agenda Semanal del presidente Abinader, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, presentó los principales resultados de la institución y destacó su aporte al desarrollo de infraestructura pública.

MÁS DE 15 MIL VIVIENDAS ENTREGADAS

Rodríguez informó que el Gobierno ha entregado unas 15 mil viviendas y que para lo que resta de 2026 están previstas 1,600 adicionales, cifra que podría aumentar a 2,000. Asimismo, el MIVED contempla iniciar la construcción de unas 2,600 nuevas unidades antes de finalizar el año.

Con estas proyecciones, el Gobierno aspira a superar las 20 mil viviendas entregadas al término de la gestión.

AUMENTAN LOS PERMISOS PARA PROYECTOS PRIVADOS

Entre enero y agosto de 2026 fueron aprobados 1,269 permisos para proyectos privados, frente a 663 en igual período de 2025.

La inversión asociada también aumentó, al pasar de RD$166,977 millones a aproximadamente RD$460 mil millones. El ministro atribuyó este crecimiento a la agilización de los procesos.

24 CENTROS SANITARIOS Y SEIS CENTROS UASD

El MIVED ha construido y entregado seis centros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Baní, Azua, Santiago Rodríguez, Neiba, Hato Mayor y Cotuí.

Además, construye un centro universitario en Santo Domingo Este, cuya entrega está prevista para 2027.

En el área sanitaria, la institución reportó 24 centros entregados, incluidos 13 hospitales y 11 centros de diagnóstico y atención primaria, que aportan unas 1,300 camas hospitalarias.

El MIVED también ha entregado 12 centros penitenciarios, entre ellos el de Elías Piña y la primera etapa de Las Parras, mientras prevé continuar ampliando estas instalaciones.

an/am