PLD denuncia abandono de programa inspección de mango

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SANTO DOMINGO.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) atribuyó este lunes la suspensión de las importaciones de mango dominicano por parte de Estados Unidos al abandono del Programa de Preinspección de la Mosca de la Fruta del Mango, una iniciativa creada en 2016 para facilitar el acceso de esa fruta al mercado estadounidense.

La organización política afirmó que la falta de continuidad del programa por parte del Ministerio de Agricultura provocó la medida adoptada por las autoridades estadounidenses, lo que podría generar pérdidas superiores a los US$20 millones para los productores nacionales.

AGRICULTURA ANUNCIA MEDIDAS CORRECTIVAS

Tras conocerse la suspensión, el Ministerio de Agricultura informó que puso en marcha acciones para fortalecer las exportaciones de mango y reactivar los protocolos de preinspección, luego de que el Servicio de Inspección para Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos (APHIS) advirtiera desde 2023 sobre debilidades fitosanitarias.

Entre las medidas anunciadas figuran la designación de un nuevo coordinador del programa de monitoreo de la mosca de la fruta, la revisión total de las trampas de control y la implementación de un plan de acción correctivo.

La institución precisó que entre el 85 % y el 90 % de la variedad de mango de cáscara amarilla destinada al mercado estadounidense ya había sido exportada, por lo que solo resta alrededor del 10 % de la cosecha. Asimismo, aseguró que las exportaciones hacia Europa continúan con normalidad.

IMPACTO EN PRODUCTORES Y OTROS SECTORES

El PLD sostuvo que la situación afecta a productores de Peravia, San Cristóbal, San Juan, Bahoruco, Barahona, Espaillat, El Seibo y otras provincias. También aseguró que la precariedad laboral de técnicos especializados ha debilitado el control de plagas.

Además, afirmó que problemas similares han impactado al banano, aguacate y sector porcino. Señaló que el ácaro del bronceado redujo las exportaciones de banano en 39 % entre 2021 y 2025, mientras que la peste porcina africana habría ocasionado pérdidas superiores a RD$2,100 millones para más de 5,000 productores.

an/am