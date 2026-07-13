Plataforma Tesorería Nacional alcanza 452,936 transacciones

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SANTO DOMINGO.- La plataforma digital Consulta de Pagos y Libramientos de la Tesorería Nacional (TN) registró un récord de 452,936 transacciones interanuales realizadas por suplidores y contratistas del Estado, informó la institución.

El tesorero nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez, detalló que solo en el último semestre de 2025 se hicieron 262,723 consultas digitales sobre el estatus de los pagos a empresas que venden servicios a instituciones del Gobierno. Entre enero y junio de 2026, se sumaron otras 190,213 verificaciones de libramientos para desembolsos, lo que consolida el crecimiento de la herramienta creada en 2010.

“Este balance refleja una adopción acelerada del ecosistema digital por parte de proveedores, contratistas y ciudadanos. Pueden ver en tiempo real los libramientos aprobados o en proceso, lo que da previsibilidad a la cadena de valor que provee bienes y servicios al sector público”, explicó.

Indicó que los contratistas ya no necesitan llamar ni trasladarse a las entidades para conocer el estatus de sus pagos. “Solo tienen que entrar a la plataforma y ahí pueden visualizar todo el proceso de su orden de pagos”, indicó.

La validación de libramientos pendientes o cobros completados toma minutos en el portal Consulta de Pagos. Por eso, recomendó registrarse en la plataforma, ya que reduce costos operativos, ahorra tiempo y da eficiencia a las gestiones empresariales.

Delgado Sánchez destacó que la herramienta permite filtrar resultados por institución y generar reportes de libramientos. “Elimina la discrecionalidad en el proceso de pagos, porque el ciudadano puede ver en tiempo real cómo va su libramiento, lo cual fortalece la transparencia en el sector público”, agregó.

La plataforma también ofrece al usuario la opción de descargar un histórico de los pagos recibidos por institución, con detalles por periodo, capítulo, número de libramiento, valor pagado y estado del desembolso.

La página para acceder es https://www.consultapagos.gob.do/ y está disponible para suplidores del Estado y para instituciones públicas, concluyó la nota de la Tesorería Nacional.