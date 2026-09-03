Piden que desestimen en EE.UU. el caso penal contra N. Maduro

Nueva York, 3 de septiembre. La defensa del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este miércoles que sea destimado el caso penal en contra éste en Estados Unidos, solicitud que se fundamenta en el argumento de la «inmunidad soberana», según consta en el archivo judicial digital.
El abogado de Maduro, Barry Pollack, entregó dos mociones a un tribunal: una para desestimar toda la acusación y otra, en caso de que esa no prospere, para desestimar solo el cargo de conspiración por narcoterrorismo.
Maduro está acusado de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas. Está preso en un penal de Nueva York, donde se procesa su caso, desde su captura en Caracas el 3 de enero.
ARGUMENTOS DE LA DEFENSA
En la primera moción, argumentó que un tribunal de EE.UU. no tiene jurisdicción para procesar a Maduro porque es «jefe de Estado de facto» y la conducta en la que se basan los cargos «consiste en actos atribuibles a los cargos oficiales» y a las «facultades del Estado».
«El Tribunal carecería de jurisdicción sobre el señor Maduro si este tuviera derecho o bien a la inmunidad soberana basada en su condición de jefe de Estado o bien a la inmunidad soberana basada en la conducta (…). Tiene derecho a ambas», indicó en el escrito.
Además, pidió cerrar el caso «con perjuicio», lo que impide en la práctica que pueda presentarse la misma acusación.
En la segunda moción, el abogado pidió la retirada del cargo de narcoterrorismo argumentando que el tribunal tampoco tiene jurisdicción y que no está formulado adecuadamente según la ley estadounidense.
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Hahahahaha….debieron esperarar que comenzara el fin de semana para empezar a hacer chascarrillos. hahahahaha….oh Dios, ya yo me habia reido hoy pero cuando lei este titular, no me quedo de otra que reirme de nuevo…hahahahaha……me duelen los ****s de la barriga de reirme tanto. Yo creo ni Masburro quiere que lo saquen de Brooklyn. Ha bajado como 60 libras, se le ve relajado, sin estress y hasta ingles (de gratis) deber estar aprendiendo.
Maduro fue secuestrado estando en ejercicio de un cargo presidencial. Eso es un delito. De avalarse ese acto crearia el presedente de que NINGUN presidente del mundo estaria segura y que NINGUN ciudadano del mundo estaria seguro ante el acto de secuestro. !Es basico de manual!