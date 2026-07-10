Petróleo sube y apunta ganancia 6% por temor bloqueos Ormuz

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NUEVA YORK.- Los precios del petróleo subieron este viernes y se encaminan a cerrar la semana con ganancias, impulsados por los temores a nuevas interrupciones en el suministro desde Medio Oriente tras la reanudación de los combates entre Estados Unidos e Irán, que limitaron el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

El crudo Brent avanzó 0.25% hasta 76.49 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) ganó 0.26% y cotizó en 72.27 dólares. En el balance semanal, el Brent se encamina a un alza de alrededor del 6% y el WTI de un 5%.

“Los precios retrocedieron respecto a los máximos de mitad de semana, pero persiste una prima de riesgo relevante, ya que los tránsitos por Ormuz siguen casi paralizados y no hay señales claras de cuándo se reanudará la normalidad”, explicó Vandana Hari, fundadora de la consultora Vanda Insights, a Reuters. Agregó que la confianza del mercado en un eventual regreso al diálogo entre Washington y Teherán está limitando el alza de las cotizaciones.

NUEVA ESCALADA FRENA REAPERTURA ORMUZ

Las fuerzas armadas iraníes lanzaron ataques contra infraestructura militar estadounidense en estados del Golfo el jueves, como respuesta a bombardeos previos de EE.UU. en provincias costeras y orientales de Irán. Esto agravó la tensión tras un cese al fuego que estuvo vigente por tres semanas.

Medios iraníes reportaron explosiones en el sur del país, incluida Bushehr, donde se ubica una planta nuclear. Un proyectil estadounidense impactó el jueves en los alrededores de la central nuclear iraní de Bushehr, según el vicegobernador de la provincia.

La nueva escalada retrasó la reapertura total de la estratégica vía marítima, que antes de la guerra canalizaba cerca del 20% del suministro mundial diario de petróleo y gas. El tráfico de buques petroleros permaneció casi paralizado el jueves mientras las compañías evaluaban los riesgos. Entre los incidentes recientes figura el impacto sobre un buque de GNL qatarí cerca de Omán.

Pese a la tensión, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el miércoles que no prevé un reinicio de la guerra y que “cualquier cosa que ocurra se resolverá muy rápido”.

Analistas como Daniel Hynes, estratega de materias primas de ANZ Bank, señalaron que el mercado encontró alivio en la decisión de la administración Trump de evitar ataques a la infraestructura energética iraní, lo que contribuyó a moderar la reacción alcista de los precios.

Los futuros del Brent registraron el miércoles su nivel más alto desde el 19 de junio, al cerrar en 78.02 dólares por barril, un aumento del 5.2% respecto al día anterior.

RESERVAS EU EN MINIMO DESDE ERA REAGAN

La Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) de Estados Unidos descendió en 6.2 millones de barriles durante la semana que terminó el 3 de julio, situándose en 319.5 millones de barriles, según cifras del Departamento de Energía. Es el nivel más bajo desde la administración de Ronald Reagan y está lejos de la capacidad máxima de 713.5 millones, no vista desde la década de 2010.

Estados Unidos se mantiene como el mayor productor mundial de petróleo y es exportador neto de productos refinados. Cerca del 60% del crudo refinado en el país proviene de producción interna. Del 40% importado, cerca del 60% procede de Canadá y un 7% de México.

Solo alrededor del 7% del petróleo consumido en EE.UU. transita por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, sus aliados, incluidos Corea del Sur e India, dependen en gran medida de los envíos que pasan por la vía marítima.