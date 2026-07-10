El dólar bajó 18 cts. y el euro 5; eran vendidos a $58.87 y $69.64

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó otros 18 centavos y este viernes era vendido en República Dominicana a RD$58.87.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$58.47
Venta: RD$58.87
EL EURO
El euro bajó 5 centavos; era vendido a RD$69.64 y comprado a RD$66.17.
PETROLEO
El precio del barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) para entrega en agosto de 2026 ronda los US$71,80 a US$72,50 en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX).
POR QUE EL DOLAR BAJA EN EL BANCO CENTRAL Y LOS BANCOS COMERCIALES NO???
HOY BC $58.87 BANCOS COMERCIALES DOMINICANOS $ 60.75 QUE ESTA PASANDO???