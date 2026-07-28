PERU: Líderes llegan para asistir a investidura de Keiko Fujimori

Lima, 28 julio 2026 – Gobernantes, exmandatarios y otros líderes de América han llegado a la capital de Perú para asistir este martes a los actos oficiales de transmisión de mando e investidura de la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori.
Se espera que el presidente dominicano Luis Abinader viaje en horas de la mañana.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó este lunes en su primera visita a Perú, acompañado por su esposa, María Elena Urquidi, y fue recibido en el Grupo Aéreo Número 8, base militar anexa al aeropuerto internacional Jorge Chávez, por la ministra de la Mujer, Edith Pariona.
El presidente de Honduras, Nasry ’Tito’ Asfura, también llegó este lunes y aprovechará esta visita para consolidar vínculos con ese país andino y otros de la región, informó el Gobierno hondureño.
A su arribo a la capital peruana, Asfura y la canciller hondureña, Mireya Agüero, fueron recibidos por el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Berthin Enrique Gómez Vela, y la embajadora de Honduras en ese país, Vania García Morales, indicó la información oficial.
El mandatario de Chile, José Antonio Kast, también arribó a Lima este lunes acompañado de su esposa María Pía Adriasola.
El pasado 10 de julio, Kast sostuvo una videollamada con Keiko Fujimori para dialogar sobre materia migratoria y la necesidad de fortalecer la coordinación para combatir el crimen organizado transnacional.
En la conversación, coincidieron en la importancia de retomar y revitalizar la Alianza del Pacífico, instancia de la que ambos Estados son miembros de pleno derecho y que perfilan como un mecanismo clave para impulsar la integración económica y comercial de cara una proyección conjunta hacia los mercados de Asia-Pacífico.
A la investidura de Fujimori, también asistirán otros líderes de la región como el presidente Argentina, Javier Milei; de Panamá, José Raúl Mulino; de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Ecuador, Daniel Noboa.
Que raro que el del patio no aranco para esa toma de posesión!