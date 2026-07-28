PERU: Líderes llegan para asistir a investidura de Keiko Fujimori

Se espera que el presidente dominicano Luis Abinader viaje en horas de la mañana.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó este lunes en su primera visita a Perú, acompañado por su esposa, María Elena Urquidi, y fue recibido en el Grupo Aéreo Número 8, base militar anexa al aeropuerto internacional Jorge Chávez, por la ministra de la Mujer, Edith Pariona.

El presidente de Honduras, Nasry ’Tito’ Asfura, también llegó este lunes y aprovechará esta visita para consolidar vínculos con ese país andino y otros de la región, informó el Gobierno hondureño.

A su arribo a la capital peruana, Asfura y la canciller hondureña, Mireya Agüero, fueron recibidos por el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Berthin Enrique Gómez Vela, y la embajadora de Honduras en ese país, Vania García Morales, indicó la información oficial.

El mandatario de Paraguay, Santiago Peña, llegó al Grupo Aéreo Número 8, base militar aérea aledaña al aeropuerto internacional Jorge Chávez, junto a su comitiva oficial, donde lo recibió la ministra del Ambiente, Nelly Paredes, además de funcionarios de su embajada en Lima. El mandatario paraguayo saludó a los medios de comunicación presentes en el terminal aéreo militar y su esposa recibió un ramo de flores como obsequio. El rey Felipe VI de España llegó este lunes a Lima. Fue recibido en las escalinatas de la aeronave que lo trasladó desde España por el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Pareja, y por el embajador de España en Perú, Alejandro Abellán García de Diego, en una breve ceremonia protocolaria en la que no se emitieron declaraciones.

El mandatario de Chile, José Antonio Kast, también arribó a Lima este lunes acompañado de su esposa María Pía Adriasola.

El pasado 10 de julio, Kast sostuvo una videollamada con Keiko Fujimori para dialogar sobre materia migratoria y la necesidad de fortalecer la coordinación para combatir el crimen organizado transnacional.

Durante el contacto, en el que también estuvo presente el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, los líderes reafirmaron el compromiso de ambos países para continuar fortaleciendo su relación de amistad, profundizando la cooperación bilateral y promoviendo el intercambio comercial.

En la conversación, coincidieron en la importancia de retomar y revitalizar la Alianza del Pacífico, instancia de la que ambos Estados son miembros de pleno derecho y que perfilan como un mecanismo clave para impulsar la integración económica y comercial de cara una proyección conjunta hacia los mercados de Asia-Pacífico.

A la investidura de Fujimori, también asistirán otros líderes de la región como el presidente Argentina, Javier Milei; de Panamá, José Raúl Mulino; de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Ecuador, Daniel Noboa.