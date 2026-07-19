Otro terremoto ahora en Perú de 5,1: ha dejado muertos y heridos

Un seísmo de magnitud 5,1 con epicentro en Chupaca (Junín) causó la noche del sábado la muerte de cinco personas y una decena de heridos, además de daños en hospitales y monumentos religiosos de la zona andina.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) situó el epicentro a siete kilómetros al sur de Chupaca, en la región andina de Junín, con una profundidad de 24 kilómetros.

La magnitud, de 5,1, bastó para dejar un saldo que las autoridades siguen terminando de contabilizar: al menos un muerto y diez heridos, según el primer reporte preliminar de daños. Posteriormente se han añadido cuatro fallecidos más.

Diecisiete minutos más tarde llegó una réplica, esta de magnitud 3,7, con epicentro algo más al sur y una profundidad menor, de 18 kilómetros. Su intensidad fue leve, muy por debajo de la del temblor principal, que en Chupaca se sintió con fuerza moderada.

Chongos Bajo, el punto más golpeado

El distrito de Chongos Bajo concentra la mayor parte de los daños reportados hasta ahora. Allí se registró el fallecimiento, cuya identidad las autoridades todavía no han confirmado. En Huancayo, capital de Junín, dos hospitales sufrieron desperfectos en sus instalaciones: el Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, que atendió a los diez heridos, y el Materno Infantil El Carmen, donde aparecieron fisuras en la UCI de pediatría.

El patrimonio de la zona tampoco salió indemne. Se derrumbó la cruz del Cani Cruz de Chongos Alto, un monumento religioso de piedra con valor histórico para la comunidad, y se produjeron derrumbes en el antiguo convento de Santiago de León.

Cani Cruz, Chongos Altos Recurso Turístico

El movimiento telúrico dejó además cortes de electricidad en varios distritos. Según las primeras evaluaciones del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), las carreteras de la red vial nacional no sufrieron afectaciones.

Una región acostumbrada a temblar

Chupaca no es ajena a este tipo de episodios. Los registros históricos indican que la provincia experimenta un terremoto de magnitud 5 o superior cada 13 años aproximadamente, aunque los movimientos de menor intensidad son mucho más frecuentes en la región de Junín, donde en las últimas semanas se han sucedido varios sismos moderados.

El motivo hay que buscarlo en la posición de Perú, situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la franja donde se concentra alrededor del 85% de la actividad sísmica del planeta.

Es la misma zona que en 2022 provocó un sismo de 6,9 grados sentido hasta en La Paz, o la que en 2007 dejó cerca de 500 muertos en la región de Ica con un terremoto de magnitud 7,9. Las autoridades peruanas insisten habitualmente en que, aunque no es posible predecir con exactitud cuándo ocurrirá un sismo, sí existen modelos que permiten estimar dónde es más probable que se produzca y con qué magnitud.