Periodista Rafael Méndez fija posición política frente al 2028

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NEYBA, Bahoruco.- Rafael Méndez -periodista, exlegislador y presidente de la Fundación Padrino de la Educación y el Desarrollo- afirmó que su carrera electoral “ha cerrado un ciclo”, pero aclaró que su compromiso con la provincia Bahoruco y con el país “no se jubila”.

«Más aún cuando su vida pública ha estado siempre al servicio de causas colectivas y en permanente construcción de un legado ético que sirva de referente a las presentes y futuras generaciones”, agregó.

Al fijar posición ante las reiteradas preguntas que le formulan sobre el escenario electoral de cara al 2028, Méndez subrayó que “un político con vocación de servicio siempre deja las puertas abiertas al mandato de su pueblo y a las circunstancias de la historia, porque el verdadero papel de un dirigente trasciende la búsqueda coyuntural de un cargo electivo».

Diputado por la provincia Bahoruco durante tres períodos legislativos sostuvo que su labor social se mantiene plenamente activa fuera de las funciones estatales, a través de la Fundación Padrino de la Educación y el Desarrollo, desde donde continúa impulsando programas de formación, acompañamiento comunitario e iniciativas orientadas al bienestar y al porvenir de la niñez, la adolescencia y la juventud.

jpm-am