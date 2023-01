Pedernales: diciendo mucho y haciendo poco

El autor es ingeniero agrónomo. Reside en Santo Domingo

Recientemente, a raíz del asueto de fin de año, me desplace a mi natal provincia de Pedernales y decidí hacer un recorrido por todas las playas que adornan a aquel paraíso natural del turismo.

El momento es preciso para reafirmar que no hay ningún otro lugar en el país, y posiblemente en el mundo, que posea mejores playas que esta provincia del sur profundo.

El clima variado de las montañas cafetaleras y las playas de arena fina y blanca se distancia a solo unos minutos, haciendo esto algo muy especial en este lugar.

Podemos ir a la zona montañosa y cosechar aguacates Hass, naranjas agrias y dulces, así como limones grandes, bananas, tubérculos, etc., etc., y luego bajar al Rio el Mulito, y más tarde ir a las playas de Miramar y disfrutar de sus aguas tibias y de su suave oleaje y fina arena, todo eso se puede hacer en un mismo día.

En los últimos años hemos escuchado muchas noticias y reportajes que nos dicen que el Polo Turístico de Pedernales, Cabo Rojo y Bahía de las Águilas se está desarrollando al vapor, que se han dado muchos picazos y palazos, que se está haciendo un aeropuerto y una nueva carretera, así como también que el muelle de cabo rojo se está transformando en un puerto de cruceros.

problemas

Pero cuando vamos a la provincia de Pedernales nos encontramos que la carretera está peor y no se advierte cuando se arreglará porque los trabajos están prácticamente paralizados, que lo del aeropuerto internacional no pasa de ser una promesa, que el muelle está casi igual que antes, en fin, no se ve lo que se está haciendo en Pedernales en materia de turismo.

El tramo de carretera que conduce hacia Cabo Rojo, la Cueva y Bahía de las Águilas en un abismo, y hay que tener mucho valor o querer muy poco su vehículo para transitarla ya que solo mirarla mete miedo.

No entiendo por qué el gobierno no ha pavimentado por lo menos ese trecho de carretera para que todo el que quiera ir a disfrutar esas lindas playas lo pueda hacer sin tener que poner en peligro su vida y la de su familia, así como su vehículo.

Para tener acceso al tramo de carretera que llega hasta la misma playa de Bahía de las Águilas hay que pagar 150 pesos por persona, pero cuando Ud. ve la pendiente que hay que bajar para poder llegar a la playa le da ganas de devolverse porque mete miedo.

Cómo es posible que se cobre para dar acceso a un abismo que nos puede llevar al mismo sepulcro buscando llegar a la playa más bella que ojos humanos hayan visto, y que esos recursos no se utilicen para acondicionar esa vía y así hacerla menos riesgosa.

Los negocios que existen en la Cueva subsisten por sus propios medios sin ningún incentivo del gobierno. No hay agua, ni electricidad, ni tampoco seguridad pública, pero se dice que se está desarrollando el Polo Turístico de Pedernales.

Creo que se está diciendo mucho y haciendo poco en materia de inversiones turísticas en Pedernales, y así pasarán varias generaciones para que esa promesa se haga realidad.

Ni hablar de los famosos hoteles de Cabo Rojo que se han anunciado como si ya casi estuvieran listos para alojarse, y del acueducto que esta licitado no voy a decir nada.

El gobierno debe acelerar las inversiones y las alianzas público privadas que se han anunciado para desarrollar el Polo Turístico de Pedernales.

Mientras esas grandes obras se ejecutan el gobierno puede pavimentar el tramo de carretera que conduce desde la carreta de Pedernales hasta Bahía de las Águilas, así como acondicionar la playa de Cabo Rojo para que todo el que quiera ir a disfrutar esas bellezas naturales pueda hacerlo sin mayores riesgos y sacrificios.

