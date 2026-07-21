Papa León llama fin conflictos afectan gran parte humanidad

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Ciudad del Vaticano, 21 jul.- El papa León XIV oró por la paz ante la tumba de San Benito, durante su visita a la Abadía de Montecassino, el mayor monasterio del mundo, ubicado en la provincia italiana de Frosinone, señala hoy un reporte.

En el rezo realizado la víspera en el lugar que guarda los restos del fundador de la orden Benedictina, creada en ese sitio en el año 529 de nuestra era (d.n.e.) el sumo pontífice llamó al fin de los conflictos que actualmente aquejan a gran parte de la humanidad, indica una nota publicada en el sitio digital del diario Vatican News.

El Santo Padre reafirmó con su presencia en ese monasterio, ubicado en la cima de una colina a unos 520 metros de altura, en la central región del Lacio, 130 kilómetros al sur de Roma, el compromiso católico de orar por la paz, una práctica diaria de los monjes benedictinos de gran relevancia en estos momentos, apunta el texto.

La visita del Obispo de Roma al monasterio benedictino tuvo lugar pocas horas después del lanzamiento, el domingo último, de su libro «Desarmados y desarmando. La paz es un don» primera antología sobre sus pronunciamientos acerca de ese tema, desde su elección el 8 de mayo de 2025.

En la introducción a esa obra, cuya publicación corrió a cargo de la Editorial Vaticana, León XIV expresó que «la paz es el gran anhelo que mueve muchos corazones, pero también se ve frecuentemente amenazada, pisoteada y ridiculizada».

El papa Prevost significó que «hoy, hasta 103 estados están involucrados de alguna manera en una guerra en la Tierra» y apuntó que «las armas rugen y matan en Ucrania, Oriente Medio, Sudán, Myanmar, Yemen, Congo y en muchas otras situaciones».

El pontífice recordó que «mi querido predecesor, el Papa Francisco, acuñó la expresión de una Tercera Guerra Mundial fragmentada, para describir una situación de conflicto generalizado, y subrayó que «la paz es una responsabilidad» que «empieza conmigo, empieza con nosotros» y «se construye con la verdad».

León XIV aseveró en relación al ataque nuclear de Estados Unidos contra Japón en 1945 que «después de las terribles consecuencias de los sucesos de Hiroshima y Nagasaki, recurrir a la guerra es cada vez más una aventura sin retorno», y «es necesario afirmar la verdad: no son las armas atómicas las que generan la paz, sino el desarme».

of-am