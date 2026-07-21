La FAO certifica que RD redujo el hambre por debajo de 2,5 %

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- República Dominicana logró reducir la prevalencia de la subalimentación por debajo del umbral que define la condición de hambre, informó este martes el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu.

«La República Dominicana se ha movido por debajo del 2,5 % del umbral de desnutrición y fuera del mapa del hambre», afirmó Dongyu al presentar el Informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI 2026).

Agregó que el caso dominicano demuestra que «no importa tu gran o pequeño tamaño, sino el fuerte compromiso político del presidente, del ministro, de los agricultores y de la sociedad para luchar contra el hambre juntos y con una política confiable».

REACCIÓN DEL GOBIERNO

El presidente Luis Abinader atribuyó el logro al esfuerzo conjunto de agricultores, mujeres rurales, sector privado, academia, sociedad civil e instituciones públicas.

«Hoy, antes de concluir el período que nos habíamos fijado, podemos decir con alegría y humildad que ese compromiso se ha cumplido. Este no es el triunfo de un gobierno. Es el triunfo de un país», dijo.

Agradeció el apoyo técnico de la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y advirtió que salir del hambre no termina la tarea, sino que abre una etapa centrada en producción nacional, agricultura familiar, gestión del agua, protección social y alertas tempranas.

PILARES Y CIFRAS

El ministro de la Presidencia y presidente del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan), José Ignacio Paliza, explicó que el país bajó la subalimentación por debajo de 2,5 % por la coordinación interinstitucional desde 2020 en torno a cinco pilares: disponibilidad, acceso, alimentación y nutrición, cambio climático y gestión del riesgo, y gobernanza.

La producción agropecuaria alcanzó 347 millones de quintales en 2025, un 5,6 % más que el año anterior, impulsada por financiamiento a tasa cero, tecnificación del riego, 167.000 títulos entregados y compras públicas a productores locales.

El ingreso real promedio por persona creció 15,2 % entre 2019 y 2025, con la tasa de desempleo abierto más baja de la historia, según Paliza.

PROGRAMAS SOCIALES

El ministro detalló el fortalecimiento de programas vinculados a seguridad alimentaria: alimentación escolar a 2,1 millones de estudiantes diarios, Aliméntate con 1.490.000 hogares, Bono Gas a 1.300.000 hogares y Comedores Económicos que pasaron de 35 en 2019 a 134 en la actualidad con 180.000 raciones diarias gratuitas.