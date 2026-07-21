Trump ordena reanudar vuelos directos entre EEUU y Líbano

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WASHINGTON 21 Jul.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que ha ordenado reanudar los vuelos directos con Líbano tras una suspensión de cerca de 40 años y después de reunirse en la Casa Blanca con su homólogo libanés, Joseph Aoun.

«Tras reunirme con el presidente de Líbano, Joseph Aoun, quien ha realizado una labor extraordinaria para transformar su país, he ordenado a mi Administración que permita a todas las aerolíneas estadounidenses volar directamente a Líbano para que los estadounidenses puedan visitar fácilmente esta hermosa tierra», ha señalado el inquilino de la Casa Blanca.

TRUMP DESEA OTROS PAISES HAGAN LO MISMO

Trump ha deseado que «otros países hagan lo mismo». El anuncio se produce poco después de que se haya reunido con Aoun en el Despacho Oval, donde su homólogo libanés le ha pedido que siga apoyando al Ejército en el marco de las operaciones de despliegue en las zonas piloto en virtud del acuerdo entre Líbano e Israel, facilitado por Estados Unidos.

Los vuelos directos entre Estados Unidos y Líbano fueron suspendidos en 1985 durante el mandato del presidente Ronald Reagan tras el secuestro del vuelo 847 de Trans World Airline, un incidente en el que miembros vinculados al partido-milicia chií Hezbolá tomaron el control de un avión que cubría la ruta entre El Cairo y San Diego.

Los secuestradores exigieron la liberación de un total de 766 presos bajo custodia israelí e hicieron volar al avión de forma repetida hacia la capital libanesa, Beirut, y la capital argelina, Argel. El secuestro, que se prolongó durante 17 días, se saldó con un submarinista militar estadounidense muerto, cuyo cuerpo fue arrojado a la pista del aeropuerto de Beirut.

of-am