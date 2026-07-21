Mario Díaz acusa a Marte de buscar protagonismo político

Díaz hizo la acusación contra Marte este 21 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.- El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos, Mario Díaz, opinó este martes que las constantes apariciones públicas del dirigente sindical Juan Marte responden a una estrategia para posicionarse como candidato a la Alcaldía de Santiago.

Según Díaz, Marte utiliza los medios de comunicación para difundir acusaciones que calificó de infundadas e irresponsables, afectando la imagen del sector transporte, de la ciudadanía y del Gobierno.

«Resulta lamentable que, en su afán por construir un proyecto político personal, Juan Marte recurra a declaraciones que, lejos de aportar soluciones, generan confusión y desacreditan injustamente a instituciones y personas», expresó.

Díaz sostuvo que las declaraciones de Marte no buscan defender los intereses de los transportistas, sino alimentar una narrativa de confrontación basada en descalificaciones y ataques personales.

ADVIERTE SOBRE POSIBLES CONSECUENCIAS LEGALES

A su juicio, esa conducta refleja resentimiento político, una actitud de revancha y falta de objetividad para representar a un sector de tanta importancia para el país.

El dirigente sindical recordó que toda persona que formule acusaciones públicas debe estar en capacidad de sustentarlas con pruebas, de lo contrario podría enfrentar las consecuencias legales previstas para proteger el honor, la dignidad y la reputación de las personas.

Asimismo, exhortó a Juan Marte a reflexionar, abandonar el discurso de confrontación, retractarse de las afirmaciones que no pueda demostrar y ofrecer excusas públicas a sus colegas transportistas.

Mario Díaz concluyó que el sector transporte necesita dirigentes comprometidos con la verdad, el diálogo y la búsqueda de soluciones, en lugar de campañas de descrédito o proyectos políticos basados en la confrontación y la desinformación.

an/am