Abinader recibe estudiantes de RD destacados en el extranjero

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader recibió este martes en el Palacio Nacional a un grupo de estudiantes de origen dominicano residentes en el extranjero, quienes se han destacado por su excelencia académica, liderazgo y aportes a sus comunidades en diferentes países.

Durante el encuentro, el Mandatario felicitó a los jóvenes por sus logros y les exhortó a continuar preparándose para contribuir al desarrollo de la República Dominicana y de las sociedades donde residen.

Abinader destacó el papel que desempeña la diáspora dominicana en el fortalecimiento de los vínculos entre el país y las comunidades establecidas en el exterior, al tiempo que valoró el esfuerzo de los estudiantes y sus familias para alcanzar metas académicas de alto nivel.

ACTIVIDAD SIRVIO COMO ESPACIO DE INTERCAMBIO

La actividad sirvió como espacio de intercambio entre el jefe de Estado y los jóvenes, quienes compartieron sus experiencias educativas, proyectos profesionales y perspectivas sobre el futuro de la nación.

El presidente reiteró el compromiso de su administración de apoyar iniciativas que promuevan la educación, la innovación y el desarrollo del talento dominicano, tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Los estudiantes reconocidos provienen de distintas ciudades y países donde la comunidad dominicana mantiene una importante presencia, y han sobresalido en áreas como ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, liderazgo comunitario y servicio social.

La recepción forma parte de los esfuerzos del Gobierno por fortalecer los lazos con la diáspora y reconocer el aporte de los dominicanos que se destacan internacionalmente, contribuyendo a proyectar una imagen positiva del país en el exterior.

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