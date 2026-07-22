Paredes ve cacerolazos reflejan preocupación de la clase media

Melanio Paredes en el programa Toque Final este 21 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.– El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Melanio Paredes, afirmó que los recientes cacerolazos reflejan la preocupación de sectores de la clase media que perciben amenazado su nivel de vida debido al deterioro de la situación económica.

El exministro de Educación señaló que el aumento de los costos de alimentación, transporte y otros servicios básicos ha generado inquietud entre ciudadanos que necesitan mayores ingresos para mantener su estatus económico.

Durante una entrevista en el programa Toque Final, conducido por Julio Martínez Pozo, sostuvo que las manifestaciones también expresan la frustración de personas que respaldaron las promesas de cambio en áreas como seguridad ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción, pero que hoy cuestionan algunas decisiones e iniciativas de las actuales autoridades.

CODIGO NECESARIO PARA ENFRENTAR NUEVOS DELITOS

Al referirse al nuevo Código Penal, Paredes consideró que la reforma es necesaria para enfrentar las nuevas modalidades delictivas y fortalecer la lucha contra la criminalidad.

Sin embargo, recomendó actuar con cautela y profundizar el análisis de los aspectos que han generado controversias.

Indicó que, tomando en cuenta las opiniones de diversos juristas, sería conveniente otorgar más tiempo al debate para evaluar adecuadamente los puntos que han provocado protestas y reclamos de distintos sectores de la sociedad.

Asimismo, advirtió que la legislación debe elaborarse con rigor técnico y científico para evitar consecuencias no deseadas.

an/am