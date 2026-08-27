Paredes exige resultados en seguridad y el sector eléctrico

Paredes durante la entrevista en el programa Toque Final.

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SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Melanio Paredes, cuestionó las recientes decisiones del Gobierno del presidente Luis Abinader y afirmó que los cambios no representan una transformación de fondo.

El exministro de Educación consideró que el mandatario debe actuar más como estadista que como un presidente populista y sostuvo que sus decisiones parecen estar influenciadas por las encuestas.

“Ha cambiado sin cambiar nada”, afirmó, al calificar los movimientos gubernamentales como “provocatorios y poco eficientes”, dijo durante una entrevista en el programa Toque Final, conducido por el periodista Julio Martínez Pozo y transmitido por Antena 7.

UNA SOLA POLICIA QUE NO SE VE

Paredes cuestionó los resultados de la reforma policial y sostuvo que se habla de “una sola Policía que no se ve”, al tiempo que reclamó respuestas concretas frente a la criminalidad y un cambio de mentalidad dentro de la institución.

Preguntó cómo deberían reflejarse, en esta etapa, los resultados finales del proceso de reforma tras el cambio del jefe de la Policía.

Asimismo, afirmó que el anterior titular de la institución intentó impulsar transformaciones profundas y sostuvo que la Policía forma parte de una “esfera de corrupción histórica”.

ENERGIA Y MINAS AL FRENTE DEL SECTOR ELÉCTRICO

El dirigente peledeísta también criticó la decisión de colocar al ministro de Energía y Minas al frente del sector eléctrico, al considerar que esta dualidad “no tiene sentido”.

Recordó que, inicialmente, el Gobierno designó a un funcionario para dirigir ambas áreas, pero posteriormente tuvo que sustituirlo.

Según Paredes, ese funcionario incluso “boicoteó o saboteó” la obra que considera más importante de la gestión de Abinader en el sector: la planta de Punta Catalina.

“Ojalá y este cambio, que es un cambio, no resulte en más fracaso para ese importante sector de la economía nacional”, expresó.

an/am