Papa León XIV pide fortalecer la familia y superar las divisiones

Vista parcial de una misa que el Papa León XIV encabezó en Paysandú, Uruguay, este 7 de noviembre 2026

PAYSANDÚ, Uruguay, 8 de noviembre.- El papa León XIV hizo un llamado a superar las divisiones y fortalecer los vínculos entre los países de América Latina, durante un multitudinario encuentro el sábado 7 de noviembre en la ciudad de Paysandú, al noroeste de Uruguay, próxima a la frontera con Argentina.

Ante decenas de miles de fieles, exhortó a los pueblos de la región a fomentar la cooperación, el entendimiento y la convivencia, en un contexto marcado por tensiones políticas y diferencias entre las naciones latinoamericanas.

La actividad formó parte de una gira apostólica de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú, que se extenderá hasta el próximo 17 de noviembre y durante la cual el líder de la Iglesia católica abordará diversos desafíos de la región, entre ellos la inestabilidad política, la protección del medio ambiente y el tráfico de armas.

MILES DE PERSONAS DE PERSONAS LE ESPERARON

Para participar en el encuentro, León XIV recorrió aproximadamente 378 kilómetros desde Montevideo hasta Paysandú, donde miles de personas aguardaron su llegada, incluso durante la noche y bajo una intensa lluvia que disminuyó poco antes de su arribo.

La visita tuvo un significado especial para la ciudad, al convertirse en la primera ocasión en que un pontífice llega a esta localidad uruguaya.

PRINCIPIOS ÉTICOS Y HUMANOS

Durante su intervención, el papa, de 71 años, insistió en la necesidad de que las personas y las sociedades construyan relaciones sustentadas en principios éticos y humanos. En ese sentido, instó a los latinoamericanos a actuar con «justicia, honestidad y fidelidad» en sus relaciones mutuas.

León XIV, primer pontífice nacido en Estados Unidos, permanecerá en Uruguay hasta el domingo, antes de continuar su recorrido por Argentina y Perú.

El Vaticano ha definido esta visita como un «regreso a casa», debido a los estrechos vínculos del pontífice con Perú, país donde desarrolló durante décadas su labor misionera y cuya nacionalidad adquirió.

La gira representa una oportunidad para que el papa renueve sus llamados a la unidad, la solidaridad y la cooperación entre los pueblos latinoamericanos, en medio de los desafíos sociales y políticos que enfrenta la región.

sp-am