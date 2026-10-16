PANAMA: 15,139 afectados por fuerte sismo de magnitud 7,5

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CIUDAD DE PANAMA.- El Gobierno de Panamá reportó 15 mil 139 personas y cuatro mil 485 familias afectadas por el sismo de magnitud 7,5 del pasado 9 de octubre, mientras continúan hoy las labores de recuperación.

Al ofrecer un balance de la situación, a una semana del movimiento telúrico, el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, precisó a la prensa que tres mil 696 personas permanecen en 46 albergues, de ellas dos mil 569 en la provincia de Veraguas.

Hasta la fecha se reporta una sola víctima fatal, una mujer de 68 años, oriunda de la localidad de Macaracas, provincia Los Santos.

Como parte de la respuesta, las autoridades distribuyeron 19 mil 500 bolsas de alimentos y más de 600 mil litros de agua. Además, 415 personas fueron evacuadas por vía aérea y marítima.

En el sector habitacional, el Gobierno evalúa más de dos mil 300 viviendas dañadas y comenzó los trabajos para habilitar las primeras 300 soluciones habitacionales, mediante la construcción de casas, reparaciones y entrega de materiales.

En materia sanitaria, seis instalaciones deberán ser reconstruidas, entre ellas cinco centros de salud y el Hospital de Tonosí. Cuatro hospitales retomaron parcialmente sus operaciones, mientras continúan las evaluaciones y reparaciones en otras unidades.

El Ministerio de Educación inspeccionó 500 centros escolares para determinar las condiciones de seguridad necesarias para el retorno progresivo a las clases presenciales.

Asimismo, las autoridades mantienen trabajos de rehabilitación de carreteras y puentes afectados, con rutas habilitadas para facilitar el traslado de ayuda hacia las comunidades damnificadas.

Más de 19 mil efectivos de seguridad y emergencia participan en las operaciones, que incluyen evaluación de daños, asistencia social y apoyo logístico. El Ministerio de Desarrollo Social reportó además miles de atenciones de trabajo social y asistencia psicológica.

Icaza agradeció la cooperación de Estados Unidos, que envió suministros para unas 12 mil personas, equipos y personal especializado, y de Venezuela, que aportó 40 toneladas de medicamentos e insumos médicos. El funcionario señaló que las acciones gubernamentales buscan no solo reconstruir las viviendas dañadas, sino también contribuir a que las familias afectadas recuperen sus actividades cotidianas.