Pabellón de Fama homenajeará delegaciones atletismo y boxeo

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SANTO DOMINGO.– El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano dedicará a las delegaciones de atletismo y boxeo la edición número 60 de su Ceremonial de Exaltación, que se celebrará el domingo 15 de noviembre en el auditorio de la institución, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La dedicatoria reconocerá las destacadas actuaciones de ambas disciplinas durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrados del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana.

Dionisio Guzmán, presidente y vocero del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, informó que durante el ceremonial serán reconocidos atletas, entrenadores, dirigentes, médicos y masajistas que integraron las delegaciones de atletismo y boxeo.

“Dentro de la extraordinaria actuación que tuvo el deporte nacional en los Juegos Centroamericanos, boxeo y atletismo aportaron el mayor caudal de medallas de oro, plata y bronce a la delegación criolla. Honraron nuestra patria y es una razón para nosotros honrar las actuaciones de sus integrantes”, expresó Guzmán.

República Dominicana concluyó los Juegos con 150 medallas: 46 de oro, 37 de plata y 67 de bronce, su mejor actuación histórica en la competencia regional.

ATLETISMO BRILLÓ CON 23 MEDALLAS

La delegación dominicana de atletismo conquistó 23 medallas, incluidas 14 de oro, cinco de plata y cuatro de bronce, para encabezar el medallero de la disciplina por delante de México y Cuba.

Liranyi Alonso lideró la actuación con cuatro medallas de oro en 100 metros, 200 metros, relevo 4×100 femenino y relevo mixto 4×100. Además, estableció récords de los Juegos en las pruebas individuales y fue reconocida como la mejor atleta de la justa.

Marileidy Paulino sumó dos oros, en los 400 metros femeninos y el relevo mixto 4×400, estableciendo récords de la competencia en ambas pruebas.

También conquistaron medallas de oro Gabriel Moronta, en 400 metros; Yeral Núñez, en 400 metros con vallas; Ferdy Agramonte, en 800 metros; Álvaro Abreu, en media maratón, con récord de los Juegos; Marysabel Senyu, en salto de altura, y Rosa Ramírez, en lanzamiento de peso.

Los relevos 4×100 masculino, 4×100 femenino, 4×400 femenino y 4×400 mixto también subieron a lo más alto del podio.

Las medallas de plata correspondieron a Alexander Ogando, Jorge Montes, Evelina Minaya, Yesi Tejeda y el relevo 4×400 masculino. Los bronces fueron obtenidos por Melbin Marcelino, Braison Guillermo, Yesi Tejeda y Ana José Timá.

BOXEO CONQUISTÓ SIETE OROS

El boxeo dominicano tuvo una actuación sobresaliente al conquistar siete medallas de oro en igual número de finales, además de una presea de bronce, para proclamarse campeón por equipos.

Los campeones fueron Estefani Almánzar, en 54 kilogramos; Junior Alcántara, en 55 kg; Disney Medina, en 60 kg; Miguel Ángel Encarnación, en 65 kg; Ricardo Cuello, en 70 kg; Noel Pacheco, en 80 kg, y Cristian Pinales, en 90 kg.

Pinales derrotó en la final al cubano Julio César La Cruz, bicampeón olímpico.

La única medalla de bronce del boxeo dominicano fue conquistada por Katherine Bera, en los 60 kilogramos femeninos.

22 DEPORTISTAS SERÁN EXALTADOS

El Ceremonial Especial del 15 de noviembre comenzará a las 10:00 de la mañana y tendrá como protagonistas a 22 deportistas que serán exaltados a la inmortalidad por sus aportes y actuaciones en diferentes épocas.

Entre los propulsores figuran Ramón Reyes (Cuqui), Andrés Vanderhorst, Agustín Brea, Luisín Mejía, Julio Cross y Víctor Pascual. De manera póstuma serán reconocidos Domingo Saint Hilaire, Héctor Báez y Félix Ogando (Gallego).

En béisbol profesional dominicano fueron escogidos Darío Veras y Richardo Joseph, este último de manera póstuma, mientras que Johnny Olivo será exaltado por sus aportes al béisbol amateur. También ingresarán los exjugadores de Grandes Ligas Alex Rodríguez y Rafael Soriano.

Completan la Clase 2026 Winston Royal, en baloncesto; Yuderqui Contreras, en levantamiento de pesas; María García, en judo; Juan José Ubaldo Cabrera, en boxeo; Raúl Aguayo, en vela; Roberto Brito, en tenis de mesa; Euclides Solano, en softbol, y Mariano Reyes, en atletismo.

El acto reunirá a la nueva Clase de inmortales con representantes de las delegaciones de atletismo y boxeo, en una jornada dedicada a reconocer tanto las grandes figuras históricas del deporte dominicano como a quienes protagonizaron la sobresaliente actuación del país en Santo Domingo 2026.

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