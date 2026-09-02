Organizaciones haitianas piden enmendar Decreto Electoral

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Puerto Príncipe, 2 sep.- Las organizaciones haitianas registradas hasta hoy para los próximos comicios abogaron ante el gobierno por introducir enmiendas al Decreto electoral del 2 de junio que rige el proceso constitucional.

Las entidades inscritas para la consulta, cuya primera votación está prevista para el 13 de diciembre, coincidieron con la solicitud oficial al Consejo Electoral (CEC) sobre cambios que respondan «a todos los problemas planteados por los partidos políticos».

Las modificaciones al documento constitucional aprobado el 2 de junio, propuestas al ejecutivo del Primer Ministro Alix Didier Fils-Aimé, aluden a variar requisitos de participación en la consulta como la cifra mínima de 30 mil afiliados requeridos en el artículo 130.

Otros motivos de controversia del Decreto Electoral en recientes reuniones entre los partidos y el ejecutivo son la excesiva cantidad de documentos pedida a los candidatos por el artículo 153, y las elevadas cuotas de inscripción estipuladas en el artículo 157.

El diario Le Nouvelliste, por su parte, recordó que las críticas al contenido del documento por organismos políticos reconocidos afloraron desde los intercambios iniciales del CEC con los actores políticos y fueron reiteradas en los recientes contactos con el Primer Ministro.

Las organizaciones cuestionan, además, deficiencias operativas del proceso electoral, entre ellas la aplicación de ciertas disposiciones del citado texto, como la falta de transparencia en el proceso de registro de votantes y la ausencia de campañas electorales.

El Decreto Electoral que norma los comicios de 2026-2027 contempla requisitos administrativos, financieros y de integridad para los candidatos, en medio de la situación de inseguridad, corrupción y falta de legitimidad política que sufre el país.

of-am