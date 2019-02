OPINION: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

► ¿Y cómo es?: Observadores políticos criollos en NY expresan que la denunciada campaña sucia contra Leonel Fernández, muy pocos seguidores suyos en la urbe se han pronunciado en defenderlo, otros hablan a media y otros callan. El coordinador general del Proyecto Político-Leonel 2020, Radhamés Jiménez, proclamó: “En RD se orquesta una campaña de descrédito contra el ex presidente, y ha sido orquestada por sectores que están dentro del mismo gobierno”. Algunos “leoncitos” en la urbe han expresado que la reiterada denuncia hecha por Quirino Paulino contra “El León” y el ex presidente Hipólito Mejía visitarlo para comprobarlo, es la primera prueba, en contubernio con sectores ligados al actual gobierno (una tripleta). Otros “leoncitos” han hablado a media, y solo mencionan a Hipólito y a Quirino, (un binomio) diiicen. Recordaron que hace pocos días José Ramón Peralta pidió separar la lucha partidaria de la gestión gubernamental. Ver: https://elnacional.com.do/peralta-pide-separar-lucha-partidaria-de-gestion-de-gobierno/ Están coincidiendo algunos “compañeritos” con el ministro administrativo de la Presidencia, preguntan. ¡Ah! el secretario general del PLD, Reynado Pared Pérez, menciona a Claudio de los Santos, por afirmárselo Radhamés Jiménez y Bauta Rojas, como responsable de dicha campaña. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=7AYFif80Jo8 ¿Y cómo es? Dijo un chusco en el Alto Manhattan.

►La reelección: No solo en la RD se está debatiendo constantemente el tema de la reelección: Veamos: Ricardo Carty, ex estrella de las Grandes Ligas, se pronunció la semana pasada a favor de la reelección del Presidente Danilo Medina, afirmando que si este no es reelecto, “se hunde el país”. Mientras Hipólito Mejía alega “la reelección presidencial es un suicidio y una desgracia nacional”. Leonel Fernández sostiene “No hay marcha atrás” con su candidatura. En el Alto Manhattan eso es análisis por doquier sobre el tema; en las avenidas Saint Nicholas, Broadway, Audubon, Nagle, Sherman, y las calles Dyckman, 181, 204 y 207, entre otras vías. Unos a favor y otros en contra. ¿Mayoría?…. El qué opina complica, diiicen.

►Repatriados a RD: Nos escriben desde el Alto Manhattan. El pasado mes de enero fueron repatriados hacia la RD 148 dominicanos solo de EE.UU. Es de conocimiento que las leyes de inmigración de EE.UU están duras y no son como antes, como expresa la canción. Diiicen que entre los repatriados hay por asuntos menores (dejaron de ir a citas ante un juez, por asuntos de tránsito, entre otros delitos menores). Otros por narcotráfico, asesinatos, fraude y asaltos. Pero “ni son todos los que están, ni están todos los que son”, le recordaron al presidente Medina al referirse a los deportados. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=G-szAidpZ88 ¡Ah! Francisco Fernández (FF), miembro del Comité Central (CC-PLD) y aspirante a diputado en EE.UU lo están “devorando” en la comunidad criolla-NY porque se puso de “sabroso” a decir que todos los repatriados son criminales. La delincuencia no se viste de dominicano en el exterior, se viste de hombres y mujeres insensibles que se empoderaron del poder en RD y solo están “no para servir sino para servirse”, citando al reformista Quique Antún. ¡Ay!

►Espaldarazo del Presidente a Yomare: El nombramiento del Presidente Danilo Medina al doctor Yomare Polanco, en la OEA, es considerado por observadores criollos en NY como un “espaldarazo a su sinceridad, y promoción de sus obras”. Polanco, quien estudió y se graduó en Rusia, igual que su jefe inmediato, embajador ante la OEA, Gedeón Santos, quien se opone a un tercer período consecutivo, ha dicho, según mis fuentes. “Voy a la OEA a trabajar por y para el país, ayudar y proteger al presidente Medina, porque me considero un hombre del mandatario y nuestra nación. No soy Polanco, soy dominicano.” ¿Y la reelección?, preguntan algunos, shiii… = Я иду в ОАГ, чтобы работать для страны и для нее, помогать и защищать президента Медины, потому что я считаю себя президентом и нашей нацией. Я не Поланко, я доминиканец.” ¿А переизбрание?, Спроси у некоторых, шиии… Es puro ruso que Polanco hablará en la sede, diiicen, porque defiende a capa y espada al mandatario ante cualquier escenario y circunstancia, cosa que no hacen los llamados seguidores y altos funcionarios del gobierno en NY, que solo están pendiente a sus labore$, por eso el PLD ha perdido las dos últimas elecciones y se vislumbra la tercera como van las cosas, diiicen algunos “compañeros”. Ver: https://almomento.net/morrobel-llama-direccion-pld-ny-a-reunirse-y-coordinar-proselitismo/

►Por venir del presidente: Una fuente nos confirmó que el doctor Yomare Polanco aceptó el cargo ante la OEA por venir del presidente Medina, a quien tiene en el mismo sitial que sus seres queridos (esposa, hijos, padres y hermanos), destacando que el profesional es el propietario de las empresas “Polanco Industries” y el laboratorio “Guardian Drug Company”, con ventas millonarias en dólares anualmente a grandes cadenas de EE.UU, entre ellas Target, Cosco, Walmart, Walgreens y las farmacias CVS y Ryder, quienes adquieren sus productos Milanta, Fibrasina, Pecto-Bismol, y Tylenol, entre otras veintenas. Su nombramiento se debió a la lealtad y el apoyo al presidente, ya que en NY no lo hacen. Polanco ha sostenido peleas con detractores del Presidente. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=D7scfPAqpao. Luego llamó a sus detractores “luchar juntos a favor de la comunidad, porque la misma está por encima de todo. Ver: https://elnacional.com.do/yomare-polanco-llama-detractores-luchar-juntos-favor-comunidad/. A los pocos días anuncia que su movimiento “No importa el Color, la Estrella es Danilo”, “Llevará el mensaje de la reelección a más de un millón de dominicanos en EE.UU. Ver: https://elnuevodiario.com.do/video-afirma-llevara-mensaje-reeleccion-a-mas-de-un-millon-dominicanos-en-ee-uu/. Esto acompañado del contagioso merengue “Deja a Danilo ahí, no lo mueva de ahí”, que hasta el mismo presidente lo ha tarareado, haciendo ademán con su cabeza y manos, nos han informado. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=QYXGHGxsDGw.

►NY inviable de vivir: Dominicanos en la Gran Manzana hablan por aquí, hablan por allá y diiicen: NY está inviable para vivir, es considerada una de las ciudades más caras del mundo. El sueldo mínimo lo aumentaron recientemente a 15 dólares la hora. ¿Y?, cuando una habitación rentada en el Alto Manhattan oscila entre los $800 y 1,000 dólares al mes (Unos 50 mil pesos dominicanos). Así como lo lee. Este sábado le aumentaron a los neoyorkinos que utilicen taxis (amarillo, Uber, black car, verde, livery) y crucen de norte a sur la calle 96 en Manhattan, la suma de US$2.50; además está al doblar la esquina otro aumento a la tarjeta del tren y autobuses (MetroCard), ya que se necesitan 15 mil millones de dólares para modernizar el subway, ha precisado el gobernador Andrew Cuomo. La empresa ConEdison está solicitando aumentar las tarifas por el servicio de luz y el gas. De ser aprobada su petición, los neoyorquinos podrían pagar US$4.45 adicionales en sus facturas mensuales. Y como dice el merengue “Si siguen apretando la tuerca, se puede correr la rosca” https://www.youtube.com/watch?v=m8UzbElnChc

►¿Crisis en el partido de Amable en NY?: Parece que se asoma o hay una crisis en la filial-NY del Partido Liberal Reformista (PLR) que lidera el senador por Higüey, Amable Aristy Castro. Veamos. Félix Jerez fue juramentado (2015) por el propio Amable. Luego, Jerez ha llevado juramentaciones en Carolina del Norte: Ver: https://almomento.net/estados-unidos-juramentan-directiva-del-partido-reformista-liberal-en-carolina-del-norte/, en Haverstraw. Ver: https://listinusa.net/partido-liberal-reformista-se-instala-en-haverstraw-nueva-york/, y otros lugares. La semana pasada, Félix Figueroa, quien funge como secretario de ultramar, envió un documento a algunos dirigentes del partido de la Circunscripción 1 en EE.UU, entre ellos a los esposos Víctor Senise y Damarys Muñoz, quienes aspiran a diputados. Entre otras cosas Figueroa expresa: El señor Senise, coordinador general de dicha Circunscripción, junto a la secretaría de Ultramar, somos los encargados de organizar y reestructurar las diferentes filiales en la mencionada jurisdicción. Es deber de todos los dirigentes unirse y cooperar con tan importantes labores que realizaremos a favor de nuestro PLR, para garantizar un buen desempeño en los próximos comicios. ¡Ah! los esposos mencionados son fieles seguidores de Alexis Joaquín Castillo, dondequiera que están es mencionando y promoviendo a Joaquín Castillo en vez de Aristy Castro, diiicen.

►Excesivos los precios del curso: Profesionales, políticos, estudiantes y comunitarios dominicanos en NY viven comentando que los diplomados que impartirá “el Comité de Educación Superior del Exterior” (CESUDEX) y la UASD sobre Política Exterior, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Gobernabilidad Democrática están muy caros, sobrepasando los 500 dólares. ¡Uff!

►Un valor dominicano en NY: El ex campeón mundial de boxeo minimosca (1976), el dominicano Juan Guzmán, quien desde hace varios años se desempeña como instructor en la reconocida escuela de boxeo Gleason Gym en Brooklyn, ubicada en el 75 de la calle Franklyn, preparando jóvenes en las 140, 147, 154, 160 y 175 libras, mantiene su interés que en el Alto Manhattan se instale una escuela para incorporar los jóvenes quisqueyanos amante del boxeo a la disciplina. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Juan, usted es un valor dominicano en NY”.

