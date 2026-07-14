ONU alerta consecuencias por suspensión de tráfico en Ormuz

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NUEVA YORK 14 Jul.- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha reclamado este martes el «cese inmediato» de los ataques entre Estados Unidos e Irán, advirtiendo de las «graves consecuencias socioeconómicas y humanitarias» que tienen las interrupciones del tráfico en el estrecho de Ormuz, fruto del recrudecimiento de las hostilidades entre los dos países.

«Los presuntos ataques de Irán contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz, los presuntos ataques de Estados Unidos contra infraestructuras civiles en Irán y los de Irán contra objetivos de este tipo en otros países de la región deben cesar de inmediato», ha señalado en un comunicado en el que lamenta el «enorme revés para los civiles» que supone el recrudecimiento de las hostilidades en Oriente Próximo.

El abogado austríaco, que considera que la reanudación de los ataques «socava los esfuerzos de paz y agrava la inestabilidad» poniendo en «grave riesgo» los Derechos Humanos en la zona, ha recordado a Washington y Teherán su obligación de «garantizar el respeto del Derecho Internacional Humanitario».

Así, ha precisado que ambos países deben tomar «todas las medidas necesarias» para proteger tanto a la población civil como a las infraestructuras civiles y poner en marcha una investigación «independiente y sin demora todas las presuntas violaciones» cometidas en el marco de la guerra iniciada con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Sobre el estrecho de Ormuz, Turk ha considerado que «las noticias sobre su cierre son muy alarmantes por su impacto en los Derechos Humanos mucho más allá de la región». «Se trata de una vía vital de la que dependen millones de personas. Las interrupciones en el flujo de alimentos, medicamentos y otros productos básicos necesarios tienen graves consecuencias socioeconómicas y humanitarias, tanto a nivel regional como mundial», ha advertido.

El Alto Comisionado ha instado, por todo ello, a las autoridades estadounidenses e iraníes que restablezcan «de inmediato» el alto el fuego y que lo apliquen de acuerdo con el Derecho Internacional, apostando por «dar prioridad a la diplomacia, la moderación y la distensión».

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró «abierto» el lunes el estrecho de Ormuz y anunció que se cobraría una tasa del 20% sobre todas las mercancías que transitaran por este paso, en concepto de seguridad, si bien este mismo martes ha decidido reemplazar esta iniciativa por acuerdos comerciales e inversiones de los países del Golfo en Estados Unidos.

El inquilino de la Casa Blanca hizo público su plan finalmente aparcado, después de que Irán anunciara el domingo el cierre de este paso marítimo en respuesta a los últimos ataques estadounidenses, que suponen una violación del principio de entendimiento que alcanzaron el pasado mes de junio.

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