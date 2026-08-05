Baratillo del dólar (OPINION)

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POR PEDRO CABA

Los economistas Jaime Aristy Escuder y Andy Dauhajre expresan en medios públicos preocupación razonable por la apreciación del peso respecto al dólar en más del 6% en estos momentos con relación a los presupuestado, pues ello facilita divisas para cumplir obligaciones de importación y pago de servicios en tiempo de deterioro de las relaciones de intercambio internacionales, por causa de los conflictos en Oriente Medio y Europa.

En vez de RD$58 y fracción por dólar como estuvo al cierre de la semana pasada debió estar a RD$65 y fracción como estaba presupuestado para esta época.

Razonable preocupación para ellos que son pertinaces críticos del gobierno ya que esta circunstancia bonancible para las autoridades se une a otro hecho que ambos economistas se ocuparon de advertir a comienzo de este año: que el gobierno ejecutó su presupuesto de 2025 con un sobrante de reservas superior a los RD$300 mil millones.

Proezas

Todavía es un secreto que guardan las autoridades, según los dos expertos economistas, estas dos grandes proezas, al punto de llamarlas “artes de magia”. Aunque debe decirse Andy aportó hace unos meses algunos indicios explicativos acerca del sobrante de capital que tiene el gobierno en Banco de Reservas y el Banco Central relacionando ese resultado con hábil manejo de la colocación de emisiones de bonos soberanos.

Opositores Gobierno Llaman Peligrosamente a Comprar Dólares

A lo que no tienen derecho esos economistas porque transitan un camino peligroso, es a exhortar a sus oyentes con disponibilidad de pesos a comprar el “baratillo” de dólares actual en la seguridad de que acumularán grandes beneficios, tan temprano como en septiembre próximo, como lo hizo Aristy Escuder en su muy escuchado programa de los sábados al mediodía en la emisora Z101. Tan sólo hubo que esperar el lunes en que acostumbra entregar su sesudo análisis semanal para que Andy acuñara el mismo concepto de “baratillo” del dólar.

El país al igual que el resto del mundo está sorteando como puede la grave crisis generada por los conflictos de Oriente Medio y Europa en sus relaciones de intercambio, y no es razonable que se le agreguen a ese cuadro otros motivos desestabilizadores, de por sí crítico por la total dependencia del exterior para adquirir energéticos, materias primas básicas como fertilizantes y pago de servicios como la deuda.

Gobierno completa infraestructuras transforman el país

Atribuible a esos manejos, que muchos llamarían “sabichosos” antes que mágicos, de las finanzas públicas es que se pueden hacer anuncios tan esperanzadores para el presente y futuro del país como los realizados la pasada semana por el gobierno.

El primero de ellos el del Fideicomiso Público Pro-Pedernales, a cargo Sigmound Freund y que preside el ministro de la Presidencia José Eduardo Paliza, quienes garantizaron la puesta en operación para el primer semestre del año que viene de los primeros hoteles en construcción de la zona, que se acompañará de la conclusión del aeropuerto internacional y de las carreteras de acceso también para el año que viene.

Fiducia Reservas facilita los fondos para esta inversión que ya supera los RD$6 mil millones. Ya están en servicio el puerto de cruceros de Cabo Rojo y las obras conexas acueducto, planta de tratamiento, líneas de alta tensión con su correspondiente subestación y carreteros de acceso temprano.

No creo necesario relevar la importancia de que el Gobierno se echara sobre sus hombros a partir del erial heredado, el desarrollo del Polo Turístico IV de Pedernales como lo concibió en Banco Mundial en su plan maestro de promoción del turismo en el país.

Por ahí viene la licitación del primer ramal de los dos proyectados de canales de la presa de Monte Grande, el que va hacia la provincia de Barahona, que posibilitará junto al rico valle de San Juan de la Maguana la autosuficiencia alimentaria de este nuevo polo turístico. Se ignora si se emprenderá también el segundo ramal de Bahoruco

El otro de esos grandes eventos es el anuncio de la segunda fase para la construcción-terminación de la presa de Guaiguí, en La Vega, el primer sistema de hidrobombeo reversible del país, que aprovechará energía solar o excedentes diurnos para bombear agua a un embalase superior y generar 200 megavatios en horas pico.

El proyecto es de multipropósito, pues también permitirá construir o ampliar el acueducto de La Vega y añadirá agua para riego en zonas que lo necesita. Tras años paralizada en dos gobiernos sucesivos anteriores, el proyecto ha sido rediseñado con la ayuda de una prestigiosa asesora inglesa, que propuso esta misma solución uso multipropósito energético y de riego en la presa de Sabaneta, en San Juan de la Maguana.

De esa manera EGEHID reorienta la utilización de sus abundantes recursos y pone fin a proyectos faraónicos que tenía pensado ejecutar junto al consorcio brasileño Andrade Gutierrez en el Yaque del Norte en la Cordillera Central. Solo falta saber si también reparó y actualizó el mantenimiento de unidades generadoras que paralizaron hace unos años en las presas de Tavera, Valdesia y Jiguey-Aguacate, porque entonces estaría completando así un círculo virtuoso.

Los recursos parecen rendirle más a este gobierno, no obstante que se le critique por el bajo nivel de inversión que consigna en sus presupuestos anuales.

jpm-am