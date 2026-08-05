Dominicano Junior Caminero llega a 32 cuadrangulares en GL

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TAMPA.- El dominicano Junior Caminero conectó dos cuadrangulares en una destacada actuación ofensiva, reafirmando el gran momento que vive con su equipo y su poder al bate. Llegó a 32 en la temporada 2026.

Caminero castigó el pitcheo rival con dos vuelacercas, impulsó carreras y fue la figura ofensiva del encuentro, contribuyendo de manera decisiva al triunfo de su novena.

Su exhibición incrementa su producción de jonrones en la temporada y fortalece su condición como una de las jóvenes estrellas dominicanas de las Grandes Ligas.

El antesalista continúa consolidándose como una de las principales figuras ofensivas de su organización, gracias a su combinación de poder, contacto y capacidad para producir en momentos clave. Su desempeño mantiene altas las expectativas sobre su impacto durante el resto de la campaña.

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