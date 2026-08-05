Dominicano Franmil Reyes es líder average en béisbol japonés

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Tokío, 3 ago.- El dominicano Franmil Reyes conservó su liderazgo de average en la Liga del Pacífico del béisbol japonés, al batear de 4-1 en el triunfo de los Luchadores de Nippon Ham 6-1 sobre los Marinos de Lotte.

Reyes elevó su promedio a .330 al pegar su jonrón 22 de la temporada y empujó una carrera para llegar a 55 remolcadas sobre la grama del Es Con Field de Hokkaido, divulgó el sitio web béisbol.japonés.com.

Por Lotte, el puertorriqueño Neftalí Soto conectó de 4-1, con un indiscutible y tres ponches, para mantener su average en .241.

En otros encuentros de la jornada, el dominicano Rafael Dolis alcanzó su juego salvado 18 de la campaña al no permitir hits ni carreras en una entrada de relevo en el éxito 4-3 de los Tigres de Hanshin sobre las Golondrinas de Yakult.

El derecho caribeño, quien sumó su octavo rescate en 10 salidas, mejoró su efectividad a 1.27 en el Estadio Meiji Jingu de esta capital.

Su compatriota y compañero de equipo Dermis García terminó el encuentro de 3-0, con dos ponches y un boleto, para dejar su promedio en .000.

Por Yakult, el dominicano Domingo Santana ligó un imparable en una aparición como emergente para incrementar su promedio a .255 y su connacional Jesús Liranzo retiró a los dos bateadores enfrentados en dos tercios de actuación para reducir su efectividad a 1.86.

En el Belluna Dome de Tokorozawa, el venezolano Andrés Machado toleró un indiscutible sin anotaciones en un episodio como apagafuegos en el triunfo de 5-4 en 11 innings de los Búfalos de Orix sobre los Leones de Seibu y su efectividad bajó a 1.04.

Por Seibu, el dominicano Alexander Canario bateó de 6-1, con un doble y dos anotadas, para bajar su promedio a .245.

Otro representante de la República Dominicana, Miguel Sanó disparó un sencillo en cuatro comparecencias y se ponchó en una ocasión en la derrota de 1-3 de los Dragones de Chunichi ante los Carpas de Hiroshima en el Estadio Mazda de esa ciudad y su average ascendió a .232.

Por Hiroshima, su compatriota Sandro Fabián falló en cuatro visitas al plato con un abanicado para disminuir su promedio a .221.

Además, el dominicano Jerar Encarnación terminó la jornada de 4-0, incluida una por la vía del ponche, en la derrota de 0-6 de las Estrellas de DeNA ante los Gigantes de Yomiuri en el Tokyo Dome y su promedio cayó a .310.

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