Blue Jays adquieren a lanzador dominicano José Soriano

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TORONTO.- Los Azulejos de Toronto reforzaron su rotación abridora al adquirir al lanzador derecho dominicano José Soriano desde los Angelinos de Los Ángeles, a cambio de tres prospectos de su organización.

En la negociación, los Angelinos reciben al torpedero Arjun Nimmala, considerado uno de los principales prospectos de Toronto, además del jardinero Eddie Micheletti y el lanzador derecho Ángel Rivero.

Soriano llega a los Blue Jays como una pieza importante para fortalecer el cuerpo de abridores. El derecho tuvo una destacada temporada con los Angelinos, mostrando una combinación de velocidad, dominio y capacidad para trabajar entradas de calidad.

Toronto apuesta por el potencial inmediato del serpentinero dominicano, mientras Los Ángeles obtiene talento joven para continuar con su proceso de construcción a futuro.

El movimiento forma parte de las operaciones realizadas por los equipos de Grandes Ligas durante el período de cambios, donde varias organizaciones han buscado reforzar sus plantillas de cara a la segunda mitad de la temporada.

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